Ulice pełne sztuki

Murale i graffiti, które długo postrzegano jako wandalizm i zaśmiecanie przestrzeni publicznej, urosły do rangi sztuki. Największe miasta Północnej Nadrenii-Westfalii mają jej fanom wiele do zaoferowania.

W Kolonii sztuka uliczna jest naturalną częścią miejskiego pejzażu — wielkoformatowe murale na elewacjach, naklejki na drzwiach wejściowych czy obrazy chodnikowe są wszędzie. Wiele interesujących prac powstaje w ramach City Leaks Urban Art Festiwal , który odbywa się co dwa lata od 2011 r. i zamienił niektóre ulice miasta w plenerowe galerie z prowokacyjnymi malowidłami, jak martwy królik z ROA czy duży szkielet z ARYZ przy Rheinuferstraße. Zwłaszcza w dzielnicy Ehrenfeld dzieła artystów street artu nie tylko wyrosły na punkty orientacyjne, ale też zupełnie zmieniły jej wygląd. Miasto można zwiedzać szlakiem sztuki ulicznej z przewodnikiem pieszo lub na rowerze kręcąc się też po Dzielnicy Belgijskiej, Nippes czy Mulheim i wstępując do tamtejszych galerii z sztuką uliczną (np. Die Kunstagentin czy Ruttkowski68 w Dzielnicy Belgijskiej). Taka wycieczka uświadamia, że sztuka uliczna jest bardzo spontanicznym przejawem artystycznej ekspresji w przestrzeni miejskiej i charakteryzuje się wielką różnorodnością gatunków, form i stylów.

Kolejnym miastem, w którym możemy wybrać się na wycieczkę szlakiem sztuki ulicznej jest Düsseldorf. Sztuka współczesna opanowała nie tylko zamknięte przestrzenie, takie jak muzea i galerię, ale też i te otwarte, co i tam znacznie zmieniło ich wygląd. Miasto przyciąga młodych artystów wszystkich dyscyplin: od graffiti, przez sztukę naklejek i dziewiarstwo miejskie, a nawet po miejskie ogrodnictwo. Do najbardziej cenionych dzieł sztuki ulicznej w Düsseldorfie należy ok. 2000 kolorowych duchów Pacmana z Pdot, wyklejanki artysty Barto na stacjach linii Wehrhahna, mural Hornet na K20 Sarahy Morris na Uecker-Nagel oraz mozaikowa ściana Hermanna-Josefa Kuhny na Burgplatz. To co jest najbardziej ekscytującą w młodej sztuce miejskiej jest jej zmienność, fakt, że pojawia się i odchodzi oraz, że rozwija się w ukryciu. Aby móc jej doświadczyć na własnej skórze i zobaczyć na własne oczy oferowane są wycieczki po ulicach, które zaczynają się od obowiązkowej wizyty w Pretty Portal w pobliżu dworca kolejowego Bilker, a potem prowadzą szlakiem prac takich artystów ulicznych jak Jana&JS, FinDAC, Pixelpancho czy LET. Najsłynniejszym festiwalem sztuki ulicznej jest 40 Grad Urban Art Festival, na którym spotykają się twórcy sceny artystycznej z całego świata, zajmujący się sztuką bardziej trwałą, taką jak murale, ale i tą bardziej efemeryczną jak malowane kredą na chodnikach obrazy czy nalepki.