Wrzesień 2021: najciekawsze książki dla młodszych czytelników

Jak co miesiąc wybieramy książki mądre, ciekawe i estetycznie wydane. Dla najmłodszych czytelników.

„Jestem już duży” to z kolei historia o dorastaniu i odpowiedzialności. Mały słoń dostaje od swojej mamy pierwsze dorosłe zadanie – dostarczenie jej zakupów w odpowiedniej kolejności i zgodnie z listą. Rzecz wydaje się banalna, ale za sprawą dziecięcej wyobraźni zamienia się opowieść pełną zaskakujących zwrotów akcji, z finałym pełnym ciepła i zrozumienia. I choć główny bohater nie realizuje powierzonego przez mamę zadania, to okazuje się bardzo odpowiedzialny.

Lugi dal Cin (tekst), różni ilustratorzy, W rytm zaklęć. Bajki brazylijskie, przeł. Ewa Nicewicz, Wydawnictwo Słowne

Być może niektórzy rodzice pamiętają jeszcze wydawane w czasach PRL „Baśnie narodów ZSRR”, w których to każda baśń ilustrowana była przez innego artystę. Podobnie jest tutaj. Za tekst odpowiedzialny jest jeden autor, ale ilustratorów mamy aż dwunastu, dzięki czemu możemy podziwiać całkiem sporą rozpiętość stylistyczną: od minimalizmu przez surrealizm po prace bliskie realizmowi. Natomiast same historie to próby objaśniania świata przyrody. Dowiemy się np., skąd u geparda cętki. Bajki brazylijskie to część cyklu „Opowieści z czterech stron świata”, w ramach których pojawiły się m.in. historie z Rosji czy Dalekiego Wschodu. Cenna i ciekawa seria.