Wszystkie kolory Azji. Co obejrzeć? Ruszył 15. Festiwal Pięć Smaków

Retrospektywa filmów wybitnego hongkońskiego reżysera Wong Kar-Waia będzie największym wydarzeniem tegorocznej edycji Pięciu Smaków. W jej ramach wykład mistrzowski poprowadzi także stały współpracownik artysty, brytyjski operator Christopher Doyle.

Choć Wong Kar-Wai od wielu lat nie zrealizował żadnego nowego filmu – jego dotychczasowy dorobek wieńczy „Wielki mistrz” z 2013 r. – pozostaje jednym z najważniejszych twórców współczesnego kina azjatyckiego. To artysta obdarzony niezwykłym zmysłem estetycznym, reżyser, którego największe dzieła są wielkim osiągnięciem filmu art-house’owego, a jednocześnie nieunikający flirtu z kinem gatunkowym. Jego debiut „Kiedy łzy przeminą” (1988) był mocno inspirowany gangsterskimi filmami Martina Scorsese, „Popioły czasu” (1994) były kostiumowym widowiskiem w stylu wuxia, zaś w „2046” (2004) reżyser sięgał dyskretnie po estetykę kina science fiction.

Wong Kar-Wai ma także na koncie anglojęzyczny debiut: w „Jagodowej miłości” zagrali Natalie Portman, Jude Law oraz piosenkarka Norah Jones. „Obrazy Wonga Kar-Waia to filmy o samotności, pokazywanej jako stan naturalny dla wszystkich mieszkańców wielkich miast. Bohaterowie próbują ją przezwyciężać, rzucając się w wir szalonych działań bądź poszukując bliskości drugiego człowieka, choćby w spojrzeniu czy pozornie przypadkowym dotyku”, pisał Piotr Kletowski w książce „Kino Dalekiego Wschodu”, odnotowując przy okazji, że Wong jest mistrzem „stylu Hong Kong Noir, którego korzenie tkwią w estetyce hollywoodzkiego melodramatu, klasycznym filmie noir, kinie akcji rodem z Hongkongu oraz filmowych eksperymentach Godarda”.

W ramach retrospektywy zostanie pokazanych siedem filmów Wonga Kar-Waia, w tym jego najważniejsze dzieła: „Kiedy łzy przeminą”, „Dni naszego szaleństwa”, „Chungking Express”, „Upadłe anioły”, „Happy Together”, „Spragnieni miłości” oraz „2046” – wszystkie zostały niedawno poddane cyfrowej renowacji pod nadzorem reżysera.

Kino, które przełamuje tabu

W programie festiwalu warto zwrócić uwagę na dwie sekcje specjalne. Pierwsza z nich to „Tajwańskie kino queer”. Tajwan jest uważany za jeden z najbardziej progresywnych krajów Azji – małżeństwa jednopłciowe zostały tam zalegalizowane w 2019 r. – jednak jeszcze do niedawna kino o relacjach osób LGBT było tu rzadkością. W przeglądzie znalazły się nie tylko najnowsze filmy, lecz również pionierskie produkcje, które kilkanaście lat temu pomagały przełamywać tabu i wprowadzały kwestie równościowe do dyskursu publicznego: „Wieczne lato” (2006) Leste Chena, korzystające z konwencji młodzieżowego romansu, oraz „Pajęcze lilie” (2007) Zero Chou, uhonorowane Teddy Award na festiwalu w Berlinie.

Natomiast sekcja „Birma dziś” jest okazją do spotkania z najnowszym kinem Mjanmy, kraju obecnie zmagającego się z konsekwencjami lutowego przewrotu wojskowego. W programie znalazły się pełnometrażowy debiut Maunga Suna „Pieniądze mają cztery nogi” (2020) – komediodramat o życiu niezależnego filmowca – oraz dwa zestawy filmów krótkometrażowych, zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych.

Festiwalową nowością jest też „Sekcja olimpijska” gromadząca kino sportowe, pokazujące – jak zapowiadają organizatorzy – „szerokie i różnorodne oblicza wyczynowych zmagań – od gier zespołowych, będących doskonałym materiałem socjologicznych rozważań, po bardzo indywidualistyczne sporty walki, kształtujące zarówno ciało, jak i ducha”. W programie szczególnie interesujące wydają się filmy z kobiecymi bohaterkami: „Wojowniczka” Jero Yuna, opowieść o uciekinierce z Korei Północnej, która szuka możliwości awansu społecznego poprzez bokserską karierę, oraz „Puste ręce” Chapmana To, w których była zawodniczka japońskiego karate musi zmierzyć się z dziedzictwem swojego ojca, wybitnego trenera sztuk walki.

Nowe dzieła mistrzów

Poszukiwacze nowych dzieł uznanych twórców również będą mieli szansę na spotkanie z wielkim kinem. W programie Pięciu Smaków można znaleźć m.in. „Wędrowców na krawędzi” Zhanga Yimou, jednego z najwybitniejszych twórców kina chińskiego – thriller szpiegowski, którego akcja dzieje się w latach 30. w Mandżukuo, marionetkowym państwie utworzonym przez Japonię na terenach Mandżurii; „Czerwoną skrzynkę na ulicy Eschera”, czyli szaloną satyrę na przemysł filmowy w reżyserii uwielbianego przez widzów Siona Sono, historyczny thriller „Żona szpiega” Kiyoshiego Kurosawy oraz animowaną „Ulicę Wiśniową 7”, którą po dekadzie milczenia wrócił do kina legendarny reżyser z Hongkongu Yonfan.

Co najważniejsze, większość filmów (z nielicznymi wyjątkami) będzie pokazywana nie tylko stacjonarnie, lecz również online. Tegoroczne Pięć Smaków ma bowiem formułę hybrydową: pokazy odbywają się 17–24 listopada w Warszawie (Kinoteka, Muranów) oraz 18–22 listopada we Wrocławiu (Kino Nowe Horyzonty), a od 17 do 29 listopada filmy – w tym retrospektywa Wonga Kar-Waia – będą dostępne online w serwisie PiecSmakow.pl.

