Filmowcy dla Ukrainy

Właśnie powstała platforma Filmmakers-for-Ukraine, dzięki której ukraińscy filmowcy i ich rodziny mogą szybko znaleźć pomoc.

Kiedy prezydent Rosji Władimir Putin wypowiedział wojnę Ukrainie, międzynarodowy zespół redakcyjny Crew United zdecydował, że włączy się w pomoc, wykorzystując swoje kompetencje – tworząc sieć kontaktów i dostarczając zweryfikowane informacje. Tak powstała strona informacyjna filmmakers-for-ukraine.com, na której ukraińscy filmowcy i ich rodziny mogą szybko znaleźć pomoc.

– Na co dzień naszą misją jest łączenie ludzi, by mogli razem kręcić filmy, ale dziś ważniejsze jest łączenie ich, by mogli wspólnie pomagać – mówi Oliver Zenglein, założyciel i CEO Crew United, który zmobilizował do pomocy rozległą sieć kontaktów firmy. Wspierany przez profesjonalne organizacje, instytucje, filmowców i filmowczynie od momentu pierwszych rosyjskich ataków na Ukrainę zespół Crew United nie ustawał w wysiłkach stworzenia platformy internetowej, której głównym celem jest dostarczenie osobom potrzebującym zweryfikowanych i aktualnych informacji oraz ofert pomocy, napływających ze wszystkich krajów europejskich.

Pomoc oferujemy przede wszystkim ukraińskim filmowcom i ich rodzinom oraz mniejszościowym grupom w Ukrainie, będącym w trudnej sytuacji: BIPoC, LGBTQIA+, Romom, osobom z niepełnosprawnościami, ludziom chorym i starszym oraz dzieciom.

Osobom poszukującym pomocy oraz wszystkim pragnącym zaoferować pomoc platforma udostępnia informacje dotyczące transportu, noclegu, pracy, pomocy medycznej, pomocy rzeczowej (żywności, odzieży itd.). Na stronie publikowane są także ogłoszenia o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej.

Skupiając się na informacjach przekazywanych przez przemysł audiowizualny, platforma Filmmakers-for-Ukraine zamieszcza oferty pomocy, komunikaty o kampaniach fundraisingowych i zbiórkach oraz petycje i apele środowiska filmowego.

Filmy, dokumenty, oferty pracy

Filmmakers-for-Ukraine ma również podstronę Movies, prowadzoną przez dziennikarzy filmowych, którzy zgromadzili informacje o filmach dokumentalnych i fabularnych o Ukrainie oraz o legalnych źródłach dostępu do nich.

Na blogu znaleźć można listę wydarzeń kulturalnych skupionych na pomaganiu Ukrainie i jej poświęconych, a także pilne apele o pomoc od osób będących w potrzebie.

Poza tym na stronie Crew United zakładki „Oferty mieszkaniowe” i „Oferty pracy” zostaną rozszerzone o propozycje specjalnie dla ukraińskich filmowców.

– Powołując do życia platformę Filmmakers-for-Ukraine, opieramy się na pracy, ofertach wsparcia oraz sieci animatorów i aktywistów z naszego środowiska, ponieważ jest to pole, na którym mamy rozległe kontakty – mówi Oliver Zenglein. – Crew United od 25 lat działa w krajach niemieckojęzycznych, od ponad roku w środowisku filmowców w Polsce i Francji, przygotowując się jednocześnie do uruchomienia redakcji w Rumunii, w Litwie, Grecji, Włoszech i Hiszpanii.

Nowa platforma publikuje już informacje o akcjach pomocowych w Polsce, Litwie, Rumunii i innych krajach europejskich; kolejne inicjatywy są dodawane na bieżąco.

Filmmakers-for-Ukraine. Można dołączyć

– Platforma Filmmakers-for-Ukraine powstała błyskawicznie i z każdym dniem się rozrasta. Każdemu, kto chciałby pomóc, będziemy ogromnie wdzięczni – mówią członkowie zespołu redakcyjnego Crew United. – Poszukujemy partnerów i każdego możliwego wsparcia osób i instytucji z naszego środowiska, które mogą udzielić pomocnych informacji o planowanych działaniach i akcjach. Pilnie potrzebujemy również wolontariuszy, którzy pomogliby nam zapewnić dobrą strukturę, przepływ i aktualizację publikowanych przez nas informacji.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani włączeniem się w pomoc, prosimy o kontakt pod adresem: mail@filmmakers-for-ukraine.com

