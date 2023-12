Kulturalne zapowiedzi. Co będzie grane, wystawiane i czytane w 2024 roku

Światowa, z prowincji. Gdy w 1999 r. umierał Władysław Hasior, Daniel Rycharski chodził do szkoły podstawowej. Teraz prace obu tych niezwykłych twórców spotkają się ze sobą na wystawie „Mogę wam opowiedzieć o sobie, o was” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. To sztuka zrodzona z pasji, pełna symboli i odwołań do ludowych rytuałów. O światowej klasie, choć o korzeniach głęboko zapuszczonych na polskiej prowincji.

Otwarcie wystawy 6 stycznia

Miłością zwyciężaj. W styczniu Krystian Lupa w paryskim Odeonie pokaże „Les Émigrants”, spektakl, który nie doszedł do skutku w ubiegłym roku w Genewie z powodu buntu techników przeciw zachowaniu reżysera i jego ekipy. Zaś we wrocławskim Teatrze Polskim w Podziemiu zobaczymy „Balkony – pieśni miłosne”, inspirowane „Latem” Coetzeego i „Domem Bernardy Alby” Lorki, i badające kwestię bycia sobą.

Premiera: 26 stycznia

Pogromcy faszystów. Będzie pierwsza polska superprodukcja o bitwie pod Monte Cassino. „Czerwone maki” Krzysztofa Łukaszewicza to widowisko ponoć inspirowane arcydziełami kina batalistycznego – od „Najdłuższego dnia” po „Szeregowca Ryana”. Ma ukazywać heroizm armii Andersa przez pryzmat indywidualnych losów. Zdjęcia były kręcone m.in. w Chorwacji, Bułgarii, we Włoszech i w Polsce. W rolach nieustraszonych pogromców faszystów m.in. Michał Żurawski, Bartłomiej Topa, Leszek Lichota.

W kinach od 23 lutego