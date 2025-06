Abu Zabi jako nowe Bilbao? Na pustyni wyrasta właśnie miasto muzeów

Stolice Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich z początkiem czerwca zyskały bezpośrednie połączenie lotnicze. Abu Zabi będzie niebawem na ustach całego świata.

Stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) pozostawała dotąd w cieniu Dubaju. To największe miasto nad Zatoką Perską przez ostatnie ćwierć wieku wyrosło na jedną z globalnych metropolii, a jej symbolem stał się najwyższy wieżowiec świata.

Dla Abu Zabi 2025 r. jest przełomowy, bo do Luwru w końcu dołącza towarzystwo. Niedawno został otwarty teamLab Phenomena Abu Dhabi, intrygująca biała bryła, która mieści w sobie immersyjne muzeum sztuki międzynarodowego kolektywu teamLab. Krótko mówiąc, technologia gra tu pierwsze skrzypce.

W zeszłym roku przez muzeum przewinęło się ponad 1,4 mln gości. To najlepszy wynik od otwarcia, turystyczny magnes najwyraźniej działa. Z udostępnionych przez miasto danych wynika, że zagranicznych gości było ponad 80 proc. Najwięcej zwiedzających przyleciało z Chin i Rosji, podium zamykają Indie.

Za projekt odpowiada Frank Gehry, autor ikony w Bilbao (1997). Datę otwarcia już wielokrotnie przekładano: inwestycję najpierw wykoleił kryzys finansowy z końca lat 2000. Na szczęście budowa jest już na ostatniej prostej, choć nadal nie do końca wiadomo, czy inauguracja największego z dotychczasowych muzeów Guggenheima odbędzie się w tym czy przyszłym roku. Będzie wydarzenie dekady? Bardzo możliwe.

Ponadto pod koniec roku pierwsi goście powinni wejść do nowego Muzeum Historii Naturalnej. Inspiracją dla białego obiektu są formacje skalne spotykane w rejonie. Przynajmniej z zewnątrz szykuje się jedna z ciekawszych realizacji tego typu w ostatniej dekadzie. Ale to jeszcze nie koniec. Prawdziwą wisienką na torcie będzie Muzeum Guggenheima.

Widać tu jak na dłoni ogromne ambicje miasta i pragnienie, by zyskać rozpoznawalność. Ściągnęło do siebie największe muzealne marki, a koszty idą raczej w miliardy niż setki milionów dolarów. Jednak przy takim nagromadzeniu instytucji turyści nie powinni być towarem deficytowym. Wiele wskazuje na to, że z Abu Zabi wkrótce zrobi się mekka w wydaniu „art tourism”, w wolnym tłumaczeniu: „arteturystyki”.

Coraz więcej ludzi decyduje się na tego typu podróże. Chcą zobaczyć wystawy, muzea, targi sztuki. Jedni latają prywatnymi odrzutowcami, drudzy klasą ekonomiczną. W kogo bardziej celuje Abu Zabi? Wydaje się, że w jednych i drugich. W końcu dzisiaj króluje turystyka masowa. Dodajmy, że do stolicy ZEA latają również tanie linie, w tym Wizz Air Abu Dhabi. Tak, emirowie postarali się nawet o własny Wizz Air.