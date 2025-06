Warsaw Summer Jazz Days, czyli mieszanka wybuchowa

Cztery dni warszawskiego festiwalu jazzowego zwykle planowane są jako crescendo: na początek młodzi obiecujący muzycy polscy, później światowe gwiazdy.

W tym roku jako polskie supporty wystąpią kolejno dniami: trio Dr Zolo (elektronika i jazzpunk), grająca na klawiszach Joanna Duda (z materiałem ze swojego albumu „KEEN”), poznańskie trio Głupi Komputer (autorzy wydanego na początku tego roku albumu „Jazz Not Found”) i Barbara Drazkov, czyli Drążkowska, pianistka i kompozytorka o klasycznym wykształceniu, grająca na fortepianie preparowanym (mieszka w Brukseli). A po nich – fajerwerki. Pierwszego wieczoru wybuchowa mieszanka stylistyczna: nowojorski kwartet WRENS oraz amerykańska wokalistka Me’shell Ndegeocello ze swoim zespołem. Drugiego – James Brandon Lewis z zespołem The Messthetics (repertuar z najnowszej wspólnej płyty) oraz legenda – Stanley Clarke, niegdysiejszy basista Return to Forever Chicka Corei, ze swoim New Quartet. Trzeciego wieczoru pojawią się goście z Pernambuco – Amaro Freitas Trio oraz kolejne legendy: Kurt Elling z zespołem Yellowjackets w programie nawiązującym do repertuaru pamiętnego zespołu Weather Report. I na wielki finał – John Scofield ze swoim nowym zespołem Long Days Quartet oraz Nicholas Payton Trio. Warto wpaść.

Szczegóły: bileteria.adamiakjazz.pl/program festiwalu

Warsaw Summer Jazz Days, Warszawa, Klub Stodoła, 3–6 lipca