Gierowski: zmarnowane stulecie. Największej retrospektywy doczekał się… w Chinach

Stefan Gierowski, klasyk powojennej malarskiej awangardy, zmarł w 2022 r. Przez ponad trzy lata w Polsce nie odbyła się żadna większa retrospektywa prac słynnego artysty.

Wystawy od lat organizuje głównie Fundacja Stefana Gierowskiego (FSG), powołana jeszcze za życia artysty. W swej siedzibie przy placu Dąbrowskiego w Warszawie działa od 2017 r. Jest jednym z ważniejszych podmiotów prywatnych w naszym kraju, świetne przestrzenie gościły już wiele wystaw, które zostawały w pamięci na długo po wyjściu z galerii. Co istotniejsze, nie były to wyłącznie pokazy sztuki zmarłego w 2022 r. patrona, program kuratorski jest znacznie szerszy.

Gierowski: zaskakująco skromnie

W przestrzeniach FSG wciąż odbywa się jubileuszowy pokaz „Malowanie jest radością!”. Sęk w tym, że to jedyna duża wystawa w całym 2025 r. poświęcona Stefanowi Gierowskiemu. I ma się już ku końcowi. Mniejszy pokaz przygotowano jeszcze tylko w Toruniu, gdzie Muzeum Okręgowe do połowy października prezentuje kilkanaście obrazów (Gierowski był doktorem honoris causa toruńskiego UMK). Tak więc mamy dwie wystawy, w tym jedną w siedzibie prywatnej fundacji samego twórcy.

Zaskakująco skromnie jak na artystę tej ligi. Przede wszystkim mamy do czynienia z wybitną postacią, jedną z najważniejszych po 1945 r. W jednym z tekstów Piotr Sarzyński przedstawił Gierowskiego w następujący sposób: „bodaj największy klasyk polskiej powojennej awangardy malarskiej”. Twórczość tego czołowego abstrakcjonisty znalazła się w kolekcji m.in. Centrum Pompidou.

Ale był również pedagogiem. Gierowski zawodowo związał się z warszawską ASP, przez jego pracownię przewinęło się wielu twórców, których śmiało można już określić mianem klasyków, jak Jarosław Modzelewski czy Marek Sobczyk z kultowej Gruppy. Okazja do zorganizowania przekrojowej wystawy z dawnymi studentami także nie została wykorzystana.

Chyba największa ironia losu jest taka, że w setne urodziny Gierowski doczekał się retrospektywy... w Chinach. Wystawa nosiła tytuł „That’s How the Light Gets in. The Art of Stefan Gierowski”. Pokaz zorganizowany został w Guangdong Museum of Art w Kantonie, potrwał od stycznia do marca. Nie był to debiut artysty na chińskiej ziemi – w 2024 r. solową wystawę urządził Pekin. Może chińskie zainteresowanie podziała stymulująco nad Wisłą?

