Wydarzenia roku w kulturze. Szał na „Dojrzewanie”, rekordowy Smarzowski. I wszędzie Schuchardt

Jakie wydarzenia w kulturze zapamiętamy z mijającego roku? Wybrali dziennikarze działu kultury „Polityki”.

Rok sztuki kobiet

Aż trzy spektakularne wystawy miały w tym roku ukazywać potęgę feministycznej myśli oraz wydobywać z zapomnienia wybitne artystki. Zaczęło się jeszcze w październiku 2024 w PGS Sopot czynną do lutego br. ekspozycją pod znaczącym tytułem „Chcemy całego życia. Feminizmy w sztuce polskiej”. W kwietniu wystartowało Muzeum Narodowe w Lublinie, pytając przekornie: „Co babie do pędzla!?”. I wreszcie wielki, nadal trwający finał w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z rozległą „Kwestią kobiecą 1550–2025”.

Wszędzie Tomasz Schuchardt

„Zaraz zacznę wyskakiwać z lodówki”, żartował kilka miesięcy temu Tomasz Schuchardt w rozmowie z „Polityką”. Ale trzeba przyznać, że ma za sobą najbardziej intensywny rok w karierze, a kumulacja filmów i seriali z jego udziałem przyprawia o zawrót głowy. Grał główne role m.in. w „Domu dobrym”, serialu „Breslau” i wyraziste epizody w „Ministrantach”, „Heweliuszu” i drugim sezonie „1670”, a to przecież tylko część z jego tegorocznego dorobku. Na szczęście to aktor wybitny, więc nie ma mowy o przesycie. I dobrze, bo już czekamy na „Lalkę” z jego udziałem.