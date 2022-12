Nominacja w kategorii Sztuki wizualne: Solidarny Dom Kultury Słonecznik

Inicjatywa wyszła ze strony środowiska działających w Polsce młodych artystów ukraińskich, ale szybko dołączyli do niego także aktywiści polscy.

To formuła trudna do wpisania w dotychczasowe doświadczenia działań kulturalno-artystycznych. „Słonecznik” powstał jako spontaniczna reakcja na wybuch wojny w Ukrainie i napływ do Polski setek tysięcy uchodźców. Łączy autentyczny oddolny aktywizm z instytucjonalnym wsparciem (opiekę merytoryczną i lokalową roztoczyło nad „Słonecznikiem” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, udostępniając na jego siedzibę i działania lokal przy ul. Pańskiej). Choć inicjatywa wyszła ze strony środowiska działających w Polsce młodych artystów ukraińskich, to szybko dołączyli do niego także aktywiści polscy. Początkowo koncentrowano się na akcjach typowo pomocowych: przygotowywano posiłki dla uchodźców, pomagano im w dopełnieniu formalności itp. Z czasem jednak działalność się poszerzyła o projekty kulturalno-artystyczne służące bardziej trwałej adaptacji uciekinierów do nowej sytuacji. Odbywały się więc wykłady i prelekcje, warsztaty plastyczne dla dzieci, prezentacje książek, koncerty, wieczory poezji, ale też warsztaty kulinarne. Zorganizowano lekcje języka polskiego dla Ukraińców i ukraińskiego – dla Polaków. Powołano do życia think tank zajmujący się wojną z perspektywy środkowej i wschodniej Europy.

To łączenie funkcji zauważyli i docenili nominujący do nagrody. Alek Hudzik uznał „Słonecznik” za „najlepszy przykład, że w sztuce ostatecznie liczy się coś więcej niż sztuka”. Z kolei Piotr Policht zauważył, że „polityczne zaangażowanie w pole sztuki to nie tylko produkcja prac na wystawy, ale przede wszystkim wszechstronne działania artystyczno-aktywistyczno-edukacyjne”. I bez wątpienia Solidarny Dom Kultury wyznacza nowe standardy w rozumieniu tego, czym może i powinna być sztuka w czasach globalnych zagrożeń i dramatycznych wyzwań. Jako inicjatorów stworzenia „Słonecznika” wymienia się Tarasa Gembicha, Yulię Krivich, Jakuba Depczyńskiego, Marię Beburię, Kaję Kusztrę, Natalię Sielewicz, Bognę Tęczynopol i Sebastiana Cichockiego. Organizatorzy mocno jednak podkreślają, że to także sukces dziesiątek wolontariuszy wspierających te przedsięwzięcia.

Pozostali nominowani w kategorii sztuki wizualne: Potencja i Agata Słowak

Oni nominowali: Kuba Banasiak („Magazyn SZUM”), Dobromiła Błaszczyk (Contemporary Lynx), Alek Hudzik (krytyk niezależny), Rafał Kamecki (Artinfo.pl), Piotr Kosiewski („Tygodnik Powszechny”), Piotr Policht (Culture.pl), Karol Sienkiewicz („Gazeta Wyborcza”), Stach Szabłowski (Dwutygodnik.com), Bogna Świątkowska (Fundacja Bęc Zmiana), Anna Theiss (krytyk niezależny).

Ponadto zgłoszeni zostali: Alicja Biała, Przemek Branas, Monika Drożyńska, Krzysztof Gil, Jakub Gliński, Zuzanna Golińska, Karolina Grzywnowicz, Veronika Hapchenko, Tomasz Kręcicki, Magdalena Karpińska, Yulia Krivich, Piotr Marzec, Olga Micińska, Dominika Olszowy, Karol Palczak, Agnieszka Polska, Patryk Różycki, Aleksandra Waliszewska, Karolina Wojtas.

Partnerem kategorii sztuki wizualne jest Sopot