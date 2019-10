Recenzja spektaklu: „Projekt Laramie”, reż. Michael Gieleta

To wspólne przedsięwzięcie Teatru Dramatycznego i Fundacji Edukacji Teatralnej i Artystycznej, tyleż artystyczne, co edukacyjne – taki też ma rodowód.

To wspólne przedsięwzięcie Teatru Dramatycznego i Fundacji Edukacji Teatralnej i Artystycznej, tyleż artystyczne, co edukacyjne – taki też ma rodowód. Tytuł odwołuje się do miasta w stanie Wyoming w USA, w którym w 1998 r. dwóch dwudziestokilkulatków zamordowało 22-letniego Matthew Sheparda, studenta nieukrywającego gejowskiej orientacji. Mord miał podłoże homofobiczne i odbił się szerokim echem w całym kraju. Do miasta zjechali członkowie nowojorskiej grupy Tectonic Theater Project, by na bazie rocznych rozmów z mieszkańcami stworzyć dokumentalną sztukę, spektakl i film, z gorzkim obrazem społeczności „normalnych” ludzi, którzy „żyją i dają żyć innym”, pod warunkiem że ci inni siedzą w głębokim ukryciu, zważając na każdy gest i słowo, bo w każdej chwili mogą one uruchomić lawinę przemocy.

Projekt Laramie, reż. Michael Gieleta, Teatr Dramatyczny w Warszawie