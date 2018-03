Jak rodzeństwo wpływa na nasze zdrowie? Na minimum pięć sposobów

Niezależnie od tego, czy jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, czy nie możemy spędzić ze sobą godziny bez kłótni, nie ma wątpliwości, że z naszym rodzeństwem łączy nas wyjątkowa więź na całe życie. Podobno do 11. roku życia spędzamy ze swoimi braćmi i siostrami ponad jedną trzecią swojego czasu, więc nic dziwnego, że ich obecność wpływa na kształtowanie dorosłego, którym się stajemy z biegiem czasu.

Udowadniamy to na pięciu przykładach:

1. Rodzeństwo ma wpływ na to, ile ważysz.

Przeprowadzone dwa lata temu w Sanford School of Public Policy at Duke University badanie potwierdziło, że w rodzinach, w których starsze dziecko ma problem z otyłością, istnieje pięciokrotnie wyższe prawdopodobieństwo, że ten sam kłopot będzie dotyczył również młodszego potomka (niezależnie od tego, czy rodzice są otyli). Naukowcy uzasadniają to tak: najmłodsi w rodzinie mają tendencję do naśladowania, kopiowania starszego rodzeństwa, w tym do powielania ich nawyków jedzeniowych.

2. Rodzeństwo wpływa na Twój charakter.

Wszyscy słyszeliśmy o tym, że kolejność urodzenia ma wpływ na nasz charakter, ale ten pogląd nie ma naukowe podstawy. Udowodniona jest natomiast teoria deidentyfikacji do której dochodzi, kiedy dwoje rodzeństwa (zwykle w przybliżonym wieku) świadomie lub nieświadomie tworzy oddzielne tożsamości dla siebie. Przykładowo: kiedy jedno z dzieci ma duże osiągnięcia w sporcie, drugie zaczyna koncentrować się na nauce. Lub: jeśli jedno z twoich dzieci jest nieśmiałe i małomówne, istnieje prawdopodobieństwo, że drugie będzie bardzo towarzyskie.

Proces deidentyfikacji zachodzi częściej w rodzinach z dwójką dzieci. W większych rodzinach natomiast dochodzi do niego częściej między rodzeństwem tej samej płci niż różnej.