Prezentacja Druk w biznesie: czas na atrament Jak wybrać urządzenie, które optymalnie się sprawdzi się i zapewni odpowiednio wysoką jakość i szybkość wydruków, a jednocześnie nie zrujnuje firmowych finansów?

Materiały partnera Na rynku znajdziemy dwa podstawowe typy drukarek komputerowych biurkowych. Mimo postępującej cyfryzacji biznesu drukarki pozostają w większości biur i firm wyposażeniem obowiązkowym – trudno przecież wyobrazić sobie każdorazowe zlecanie zewnętrznej firmie druku faktur, dokumentów, prezentacji czy zdjęć. Źle dopasowana do potrzeb i specyfiki danej organizacji drukarka może jednak okazać się droga w eksploatacji, a na dodatek nie spełniać oczekiwań użytkowników. Jak w takim razie wybrać urządzenie, które optymalnie sprawdzi się w takich zastosowaniach i zapewni odpowiednio wysoką jakość i szybkość wydruków, a jednocześnie nie zrujnuje firmowych finansów?

Doskonałym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po nowoczesną drukarkę atramentową firmy Epson – pioniera i lidera rynku rozwiązań drukujących dla domu i biznesu. Na początek warto przypomnieć, że na rynku znajdziemy dwa podstawowe typy drukarek komputerowych biurkowych – atramentowe oraz laserowe. Różnią się one dość zasadniczo (zarówno konstrukcją, jak i rodzajem materiałów eksploatacyjnych, kosztami utrzymania, technologią nanoszenia druku na papier), dlatego tak ważne jest poznanie specyfiki obu tych rozwiązań i wybranie tej, która lepiej sprawdzi się w nowoczesnej firmie. Przez lata utarło się, że lepszym rozwiązaniem dla biznesu są drukarki laserowe – to zaszłość z czasów, gdy urządzenia takie oferowały znacznie wyższą prędkość oraz niższy koszt wydruku pojedynczej strony. To były istotne zalety, które pozwalały przymykać oko na cały zestaw istotnych wad typowych „laserówek", takich jak np. wysokie całościowe koszty zakupu i eksploatacji (TCO), skomplikowaną obsługę, stosunkowo niską jakość wydruków czy generowanie szkodliwego dla zdrowia ozonu podczas pracy. Dziś sytuacja wygląda zgoła inaczej – przede wszystkim za sprawą wspomnianej już firmy Epson, która od dekad nieprzerwanie dostarcza na rynek przełomowe technologie z dziedziny druku, realnie wpływające na życie i pracę użytkowników z całego świata. Opracowana przez firmę przełomowa seria profesjonalnych drukarek biznesowych WorkForce Pro to urządzenia, które mają wszystkie zalety klasycznych „atramentówek" (np. najwyższą jakość i trwałość wydruków, prostą obsługę), ale jednocześnie z powodzeniem konkurują z „laserówkami" w kwestii kosztów i szybkości druku. Za przykład niech posłużą tu wydajne urządzenia drukujące Epson WorkForce Pro (np. WF-C5790DWF czy wielokrotnie nagradzana, obsługująca format A3+ WF-8590DTWF), bazujące na tuszach DURABrite Ultra i DURABrite w pojemnych zasobnikach. Ich kluczową zaletą (z punktu widzenia użytkownika biznesowego) jest niski koszt pojedynczego wydruku, a także wysoka odporność wydruków na działanie wody, promieniowanie AV i ścieranie. To właśnie dlatego seria WorkForce Pro uważana jest za rewolucyjną – Epsonowi udało się w jej przypadku rozwiązać jeden z kluczowych problemów, stojących prze

