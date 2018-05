Światowa prasa słodsza dla Polski

W ostatnich miesiącach Polska pojawiała się w światowych mediach przede wszystkim w kontekście problemów z liberalną demokracją, poszanowaniem prawa i niezawisłością sędziów. Rząd PiS skarżył się na niezasłużoną, swoim zdaniem, złą prasę na świecie. Teraz nasz kraj znów wylądował w nagłówkach globalnych mediów, ale w nieco lepszym kontekście.

Ciężarówka, która przewróciła się pod Słupcą w Wielkopolsce, rozlewając po autostradzie kałuże płynnej czekolady, to obrazek, którego nie mogły pominąć żadne media, zwłaszcza telewizje. W USA polską „słodką katastrofę” pokazywały na swoich stronach internetowych stacje niezależnie od barwy politycznej: od liberalnej CNN po konserwatywną Fox News. Jedyną ofiarą wypadku był kierowca samochodu, który złamał rękę.

„Ta maź wygląda jak rozlana ropa, ale to coś dużo słodszego” – pisał reporter CNN. Z kolei Fox News zwracał uwagę bardziej na to, że do usuwania skutków słodkiej katastrofy trzeba było sprowadzać gorącą wodę. Rozlana na dużej powierzchni czekolada zaczęła bowiem błyskawicznie tężeć.

Gwiazdą światowych mediów stał się polski strażak Bogdan Kowalski. – Tężejącą czekoladę dużo trudniej usuwa się od śniegu – taką jego wypowiedź zacytowała amerykańska agencja AP, a za nią większość mediów, w tym dziennik „USA Today”. Swoje materiały na ten temat opublikowały znane dzienniki „The New York Times” i „The Washington Post”, a nowojorski dziennik uwzględnił malowniczego newsa z Polski w swoim porannym briefingu rozsyłanym do setek tysięcy czytelników na całym świecie.

Z kolei kalifornijski serwis „Global News” zwrócił uwagę na to, że „Polska nie jest krajem czekolady”.

Informacje z Polski zainteresowały nie tylko Amerykanów. Brytyjski „The Independent” zaczął swoją relację od słów: „Już dawno policjanci nie mieli okazji się uśmiechać na miejscu wypadku”. Dalej zwracał uwagę na to, że przejeżdżające przez miejsce wypadku auta rozniosły rozlaną czekoladę na wiele kilometrów.

Katalońska „La Vanguardia” nazwała wypadek „słodką katastrofą” (dulce desastre) i też skupiła się na tym, że akcja ratunkowa wymagała hektolitrów gorącej wody. Francuska i niemiecka prasa poszły w obrazowe porównania i żarty. „Le Parisien” pisał o rzece czekolady na polskiej autostradzie. Niemiecki „Der Tagespiegel” w zdjęciach z Polski widział zaś brązową falę i gigantyczna tabliczkę czekolady. Z kolei „Stern” załamywał ręce nad losem fanów słodyczy, którzy utracili w wyniku wypadku 12 ton swojego przysmaku.

Jedna z gazet przy tej okazji przywołała słynną już historię polskiej krowy, która uciekła do żubrów. Przez chwilę można się było poczuć, jakbyśmy żyli w spokojnym, nudnym kraju, którym światowe media zajmują się z okazji wywróconej cysterny z czekoladą albo uciekającej krowy...