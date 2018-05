Epson: patent na drukowanie i… ochronę danych klientów

Firma ma jednak więcej asów w rękawie – warto np. wspomnieć, że oferuje firmom zaawansowane oprogramowanie do zarządzania drukiem, które zdecydowanie ułatwić może w wdrożenie i egzekwowanie w organizacji wytycznych RODO.

Co do tego, że rozwiązania drukujące dla biznesu dostarczane przez Epsona są klasą samą dla siebie, nie trzeba chyba nikogo przekonywać – rozwijana przez firmę linia nowoczesnych drukarek atramentowych z serii WorkForce Pro doskonale wpisuje się w potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw. Bazują one na tuszach DURABrite Ultra i DURABrite, które zapewniają użytkownikom nie tylko najwyższą jakość wydruków, ale również wysoką odporność na ścieranie, promieniowanie UV i wodę.

Ich kluczową zaletą (z punktu widzenia użytkownika biznesowego) jest również niski koszt pojedynczego wydruku. To właśnie dlatego seria WorkForce Pro powszechnie uważana jest za rewolucyjną – Epsonowi udało się w jej przypadku rozwiązać jeden z kluczowych problemów, stojących przez lata na drodze do spopularyzowania się drukarek atramentowych w firmach, czyli właśnie stosunkowo wysokie koszty druku (w porównaniu z dominującymi latami w biznesie drukarkami laserowymi).

Warto jednak pamiętać, że na ogólne koszty korzystania ze sprzętu drukującego składa się dużo więcej czynników niż tylko cena pojedynczego wydruku. Użytkownik biznesowy musi brać pod uwagę również koszt wszelkich napraw i wymiany elementów eksploatacyjnych, zużycia energii przez urządzenie, a także problemy wynikające z przestojów w pracy urządzenia (związanych zarówno z awariami, jak i koniecznością dokonania planowanych wymian podzespołów). Na wszystkich tych polach zdecydowanie brylują urządzenia Epsona z serii WorkForce Pro, które nie tylko oferują znakomite wydruki, ale również zużywają nawet o 96% mniej energii niż „laserówki” i wymagają zdecydowanie mniej czynności administracyjnych (takich jak np. wymiana podlegających zużyciu komponentów).

Drukarki w służbie… RODO

Rozwiązania japońskiego producenta mają również wiele dodatkowych atutów, które powinny zainteresować np. firmy wdrażające zalecenia Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (czyli RODO). W ofercie Epsona znajdziemy zaawansowane aplikacje służące do zarządzania zadaniami wydruku czy skanowanie i zarządzanie nimi. Stworzono je z myślą o firmowych administratorach, chcących w prosty sposób kontrolować wykorzystanie firmowego sprzętu – ale doskonale sprawdzą się również narzędzia do monitorowania tego, czy firmowe dokumenty i pliki (również te zawierające chronione danych klientów) nie trafiają w niepowołane ręce.

Zadania te doskonale realizują aplikacje Epson Print Admin oraz Document Capture Pro. Pierwsza z nich jest skutecznym, wygodnym w obsłudze narzędziem do zarządzania i monitorowania zadań wydruku/skanowania. Umożliwia ona precyzyjne definiowanie kto i co może drukować – minimalizując w ten sposób ryzyko przypadkowego (lub intencjonalnego) wycieku informacji, a także ograniczając liczbę zbędnych wydruków.

Document Capture Pro to z kolei zaawansowane narzędzie do skanowania i zarządzania zadaniami skanowania, obsługujące wiele typów dokumentów, rodzajów i wielkości materiałów źródłowych i pozwalające na bezpośrednie przekazywanie digitalizowanych treści do wskazanych zasobów (np. konkretnych użytkowników, katalogów, folderów w chmurze czy zewnętrznych aplikacji).

Odpowiednie wykorzystanie owych narzędzi minimalizuje ryzyko trafienia poufnych, podlegających ochronie dokumentów w niepowołane ręce i sprawia, że użytkownik/administrator ma pełną kontrolę nad tym, gdzie trafiają wrażliwe dane jego klientów i kto ma do nich dostęp. Aplikacje można również wykorzystać do analizowania zadań wydruku w danej organizacji, co bardzo przyda się np. podczas poszukiwania oszczędności i niepotrzebnych wydatków – ale również podczas tworzenia systemu realizującego wytyczne RODO, ponieważ pozwala ona na np. zidentyfikowanie potencjalnych słabych punktów systemu ochrony danych.

Więcej informacji: www.epson.pl/wfp