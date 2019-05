Transformacja cyfrowa – jak wpływa na branżę podróży służbowych?

Ogromny zasób danych w połączeniu z nowymi technologiami, które w krótkim czasie są w stanie analizować preferencje podróżujących, zmiany w podróży, oferty cenowe, metody płatności i poziom satysfakcji z usługi, mają ogromny wpływ na zmiany zachodzące zarówno w branży turystycznej, jak i w sektorze podróży biznesowych.

Potęga danych oraz transformacja cyfrowa były jednymi z głównych tematów konferencji Corporate Lodging Forum, która odbyła się w dniu 23 maja 2019 w Warszawie. Dzięki zgromadzeniu wartościowych danych i odpowiedniej ich analizie, dostawcy usług branży turystycznej mogą zapewnić nie tylko prostszy proces nabywania usług, począwszy od etapu poszukiwania preferowanego hotelu w najlepszej cenie, porzez dostosowanie podróży do zmieniających się warunków, ocenę satysfakcji, płatność i rozliczenie, aż po poprawę jakościową samego doświadczenia jakim jest podróż biznesowa.

O tym jak wielki wpływ na nasze życie, w tym także na branżę turystyczną, ma zaawansowana technologia, mówił podczas konferencji Jacek Bisiński, reprezentant Google Poland. Wystąpienie „Dane to potęga” poświęcone było tematyce machine learning oraz sztucznej Inteligencji. Ekspert w zakresie analizy danych wyjaśnił jak wykorzystanie algorytmów, machine learning i big data prowadzi do tworzenia rozwiązań, które osiągają podobne wyniki do pracy ludzkiego mózgu. W rezultacie, podróżujący mogą otrzymywać spersonalizowane oferty, zgodne z ich preferencjami.

materiał AKPA

Niezwykle ważnym aspektem sprawnego zarządzania podróżami służbowymi w firmach, jest zaangażowanie odpowiednich działów – nie tylko działu zakupów. Osoba organizująca podróże znajduje się w centrum, pomiędzy różnymi interesariuszami, a jej rola polega na zestawieniu realiów (szczegółowych danych dotyczących podróży, kosztów, standardu, lokalizacji) z założeniami firmy (limity cenowe, preferowane lokalizacje, negocjowane ceny) i potrzebami pracowników (blisko, wygodnie, elastycznie) – dlatego bardzo ważne jest też zaangażowanie działu finansów, IT, HR, Bezpieczeństwa i komunikacji. Jak podkreślał Łukasz Ostrowski, Head of Global Mobility Purchasing, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, z punktu widzenia działu zakupów skuteczne zarządzanie wydatkami na podróże jest możliwe pod warunkiem bardzo bliskiej współpracy wielu działów wewnątrz firmy oraz przy wykorzystaniu odpowiednich kanałów komunikacji. Finalnie, osoba zarządzająca podróżami musi skonstruować wewnętrzną politykę podróży, a jest to często duże wyzwanie logistyczne, ponieważ musi ona jednocześnie opierać się na danych, zaspokajać potrzeby pracowników i spełniać założenia firmy.

Rezerwacje usług związanych z podróżami dokonywane za pośrednictwem internetu to już standard, podobnie jak powszechność wykorzystania urządzeń mobilnych. Jakie będą więc główne oczekiwania, potrzeby osób podróżujących w przyszłości, w szczególności pokolenia millenialsów? Prostota, automatyzacja i szybkość obsługi procesów, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i nowych rozwiązań technologicznych. Podróżni cenią sobie nowoczesność i bezproblemowość w nabywaniu usług turystycznych. Nie chcą tracić czasu na długie poszukiwania, są często nawet chętni, aby system sam dopasował im hotel, zarezerwował pobyt i tylko wysłal potwierdzenie. Do tego potrzebna jest automatyzacja całego procesu podróży, która jest możliwa dzięki wykorzystaniu technologii API i integracji dostawców różnorodnych usług – transportu naziemnego (taksówki, pociągi), zakwaterowania, transportu lotniczego czy dodatkowych usług jak np. przewodnik wycieczki.

Zarządzanie kategorią podróży służbowych w firmach to ogromne wyzwanie, wymagające zaangażowania wielu działów i osób decyzyjnych. Właśnie z myślą o tych osobach powstała konferencja Corporate Lodging Forum – jako platforma wymiany doświadczeń, opinii oraz pomysłów, mająca pomóc znaleźć rozwiązanie wielu problemów z jakimi mierzą się w codziennej pracy Travel Managerowie. W dyskusji biorą udział osoby odpowiedzialne za organizację podróży służbowych w dużych firmach z Polski, Czech, Węgier, Rumunii, Rosji i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Mimo odmiennych budżetów, czy różnej skali podróży w firmach na całym świecie, można dostrzec wiele zależności i podobnych problemów. W tym roku po raz pierwszy do wspólnej debaty zaprosiliśmy także przedstawicieli branży hotelowej, którzy stanowią ważny element całego ekosystemu.

Cykl konferencji Corporate Lodging Forum w 2019 roku odbywa się w 14 miastach na całym świecie: od Chicago, przez São Paulo, sześć największych miast europejskich, po Shanghai, Tokio, New Delhi i Sydney. Kolejna edycja konferencji Corporate Lodging Forum odbędzie się w Warszawie 28 maja 2020.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.corporate-travel-forum.com/pl/poland