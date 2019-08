Jaki zawód wybrać i na czym polega nowoczesna edukacja?

Czy nowoczesna edukacja (STEAM, fińska, MOOC) daje szanse na lepszą przyszłość? Z jakich narzędzi korzystać, wybierając ścieżkę zawodową?

Kim zostaną nasze dzieci? Czy edukacja w duchu STEAM daje szanse na dobrą przyszłość?

Kiedyś edukacja była gwarantem lepszej przyszłości, a dyplom wyższej uczelni stanowił przepustkę do społecznego prestiżu i stabilnej sytuacji zawodowej. Obecnie absolwenci wyższych uczelni często nie są przygotowani do realiów rynku i podejmują się pracy poniżej swoich kwalifikacji. Pewne jest, że system nauczania nie nadąża za zmieniającym się światem. Tylko czy nowoczesne trendy w edukacji mają szansę zmienić ten stan rzeczy? Czy na przykład edukacja w duchu fińskim, model STEAM oraz kursy online na platformach MOOC mogą być odpowiedzią na te problemy? Jakie wykształcenie daje realną szansę na to, by przygotować obecną młodzież na wyzwania przyszłości? Czego i jak powinni się uczyć?

Najnowsze trendy w edukacji: STEAM, edukacja w duchu fińskim, MOOC – czy pomogą odnaleźć się w branżach przyszłości?

Jedni w nowoczesnej edukacji dopatrują się ratunku dla ludzkości, inni jedynie mody, która prędzej czy później przeminie bez śladu. Nie jesteśmy jednak skazani na niepoparte niczym „gdybanie”. Obecna wiedza o mózgu i psychice nie pozostawia wątpliwości, że pruski model edukacji jest pod wieloma względami nieskuteczny i musi odejść. Tylko czym powinniśmy go zastąpić? Przyjrzyjmy się systemom dydaktycznym i metodom nauki, które uznawane są obecnie za przyszłościowe i obiecujące:

STEAM

STEAM to akronim angielskich słów Science, Technologies, Engineering, Arts i Mathematics. Jest to model dydaktyki, w którym szczególny nacisk kładzie się właśnie na te dziedziny, ze wskazaniem na ich łączenie. Przede wszystkim odwrócona jest tu rola ucznia, który nie przyjmuje biernie przekazywanych mu informacji, lecz czynnie uczestniczy w procesie ich zdobywania poprzez zabawę, samodzielne szukanie rozwiązań i odpowiedzi, wymyślanie i konstruowanie potrzebnych narzędzi. Nauczyciel zaś jest przewodnikiem i jego zadaniem jest udzielanie wsparcia (zamiast dobrze znanego nam musztrowania).

Dziecko łatwiej przyswaja i zapamiętuje informacje, gdy jest emocjonalnie zaangażowane w to, co robi. W metodzie STEAM istotne jest też, aby jasne i zrozumiałe było dla ucznia przełożenie teoretycznych informacji na praktykę. Dzięki temu uczeń wie, po co się uczy i widzi w tym sens.

Edukacja w duchu fińskim

Już od kilkunastu lat Finlandia zajmuje czołowe miejsca w badaniach PISA (prowadzonych od 2001 roku, sprawdzających umiejętności uczniów z całego świata). Dobre wyniki to jednak niejedyny powód szerokiego zainteresowania fińskim modelem edukacji. Tym, co fascynuje badaczy, jest fakt, że świetne wyniki młodych Finów występują wspólnie ze stosunkowo małą ilością czasu poświęcanego na naukę. Dlaczego fińska szkoła jest tak skuteczna?

Finowie przez kilkadziesiąt lat powoli, ale skutecznie reformowali swój system edukacji, stawiając przede wszystkim na równość w wielu aspektach. Niewielkie są różnice pomiędzy poziomami szkół, dostępem do nich oraz do materiałów (podręczniki i pomoce uczniowie otrzymują za darmo), niewielkie są też różnice pomiędzy najlepszymi a słabszymi uczniami.

W fińskiej szkole ocenia się postęp dziecka, a nie jego wyniki w stosunku do rówieśników. Klasówki są rzadkością, a nacisk kładziony jest na wiedzę, która może się przydać w prawdziwym życiu. Głównym zadaniem szkoły jest zaś nauczenie dziecka samodzielnego, krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, a nie bezmyślne wkuwanie formułek i wzorów.

MOOC

MOOC to bardziej sposób zdobywania wiedzy niż model edukacji. Skrótowiec ten oznacza Massive Open Online Courses i odnosi się do dużych platform internetowych, na których dostępnych jest wiele kursów online. Nauka w sieci nie zastąpi – przynajmniej na razie – tradycyjnej edukacji szkolnej, ale może być jej znakomitym uzupełnieniem, szczególnie na etapie policealnym, na przykład jako uzupełnienie studiów.

Kursy już teraz cieszą się ogromnym powodzeniem, a przy tym osiągalne są niemal dla każdego – nie ma limitu dostępności, barierą nie jest też odległość, a ceny prawie zawsze są o wiele niższe niż w przypadku nauki prowadzonej stacjonarnie. Wiele z nich jest wręcz bezpłatnych, a dodatkowe koszta ponosimy dopiero wtedy, gdy decydujemy się na certyfikat.

Termin MOOC nie odnosi się jednak do wszystkich kursów online, lecz do ich specyficznego rodzaju. Odróżniają je ogromne grupy studentów (liczone nieraz w tysiącach), niskie ceny lub brak kosztów i czas trwania wynoszący średnio kilka tygodni (ok. 2 miesiące). Przede wszystkim jednak są to kursy wysokiej jakości, oferowane przez prestiżowe instytucje i uczelnie wyższe, oferujące uniwersytecką wiedzę. Oprócz merytoryki istotną rolę odgrywa metodyka – kursy MOOC opierają się o zróżnicowane, atrakcyjne dla mózgu sposoby przyswajania wiedzy.

Nowoczesne trendy w edukacji są jednak tylko środkiem do celu, jakim jest skuteczna nauka zawodu i przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Nie dają odpowiedzi na pytanie, którą ścieżką warto podążyć, ani gwarancji, że młody człowiek po ukończeniu szkoły będzie już wiedział, co chce robić w życiu.