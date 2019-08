Gdzie wyjechać we wrześniu? Wczasy w Chorwacji

Chorwacja to od wielu lat jeden z najchętniej wybieranych wśród Polaków kierunków podróży. Też chcesz tam w końcu pojechać, ale martwisz się wszechobecnym tłumem turystów? Odpuść zatem wyjazd w lipcu i sierpniu, a postaw na wrzesień.

Wrześniowe wakacje w Chorwacji będą równie przyjemne. Jakiej konkretnie spodziewać się wtedy pogody? Czy opłaca się kupować wycieczki all inclusive? Oto krótkie spojrzenie na Chorwację we wrześniu 2019.

Chorwacja we wrześniu – pogoda

Wrześniowe wakacje w Chorwacji będą tak samo udane jak w lipcu i sierpniu. Pogoda w tym miesiącu nie jest już upalna, za to nadal przyjemna. 25 st. C w dzień i wciąż ciepła (jeśli nie cieplejsza) woda w morzu? To warunki idealne i do plażowania, i do zwiedzania.

Chorwacja we wrześniu – gdzie najcieplej?

We wrześniu nieco chłodniej jest na Półwyspie Istria. I choć to położona najbliżej Polski część Chorwacji, w poszukiwaniu jak najlepszej pogody lepiej wypuścić się nieco dalej. Cieplejsze jest południe kraju, Chorwacja-Dalmacja. Średnia temperatura w tym regionie w ciągu dnia będzie o 2 st. C wyższa niż na północy.

Chorwacja we wrześniu – gdzie jechać?

Jeśli chcesz jeszcze poczuć wakacyjny klimat, celuj w duże miejscowości. W małych miasteczkach restauracje i atrakcje turystyczne w dużej mierze będą już pozamykane. Jeśli jednak wolisz poznawać prawdziwy styl życia Chorwatów i nie zależy Ci na miejscach nastawionych głównie na turystów, możesz jechać praktycznie wszędzie.

Chorwacja – Dubrownik

Zawsze dobrym kierunkiem, bez względu na miesiąc, jest Dubrownik. O tym, jak wiele jest tam do zwiedzania, niech zaświadczy fakt obecności miasta na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Chorwacja – Pula

Istria choć we wrześniu chłodniejsza, to warta odwiedzenia ze względu na miasta takie jak Pula. Zobaczysz tu rzymską zabudowę z amfiteatrem z marmuru na czele. To trzeci na świecie najlepiej zachowany rzymski amfiteatr!

Chorwacja ­– Jeziora Plitwickie

Wrzesień jest idealny na zwiedzanie chorwackich atrakcji naturalnych, bo upały nie przeszkadzają już w spędzaniu całych dni pod gołym niebem. Z odwiedzinami w miejscach takich, jak Jeziora Plitwickie nie ma też co zwlekać do jesieni – ich turkusowy kolor najpełniej prezentuje się przecież w dni pełne słońca.

Chorwacja Split

Drugie największe miasto kraju. Polecamy głównie wprawionym poszukiwaczom historycznych świadectw, bo Split jest miastem wymagającym. Aby zobaczyć jego dawne piękno, trzeba się nieco zaangażować.

Chorwacja Makarska

A wrześniowa Chorwacja i morze? To bardzo dobry pomysł. Do Makarskiej nawet lepiej jest jechać we wrześniu, bo nie zastaniesz tam już takich tłumów jak we wcześniejszych miesiącach. Sama miejscowość zachwyca krajobrazami. Można się wygrzać i nacieszyć oczy.

Chorwacja – wrzesień 2019 all inclusive – dokąd jechać?

Czy Chorwacja w ramach wakacji all inclusive ma rację bytu we wrześniu? Jeśli obierzesz kierunek Dalmacja, to jak najbardziej. W Dalmacji Północnej możesz udać się na all inclusive w cenie 1289 zł za 4 dni (Chorwacja Zadar), w części Środkowej za 2 tys. zł (Chorwacja Trogir), a na południu – za niecałe 300 zł więcej (Chorwacja Korcula). To rzeczywiste ceny zaczerpnięte ze strony biura podróży.

Chorwacja – atrakcje dla aktywnych

Na co mogą liczyć w Chorwacji miłośnicy aktywnej turystyki, których interesują nie tylko chorwackie plaże, a np. wycieczki rowerowe? Na dwóch kółkach najprzyjemniej zwiedza się wyspę Korcula i Półwysep Istria. Z Omisu wybierzesz się natomiast na rafting, windsurfing bądź wspinaczkę. Jeżeli wolisz spokojniejsze aktywności, możesz przejść pieszo Park Narodowy Krka i zobacz chorwackie wodospady.

Możesz mieć jeszcze jedno ważne pytanie: Chorwacja samolotem czy Chorwacja samochodem? Jeśli szukasz dla siebie oferty last minute, celuj w wycieczki z przelotem. Wrzesień nie potrwa wiecznie, a wyprawę samochodem na własną rękę trzeba jeszcze samodzielnie zaplanować.

Wrzesień to bardzo dobry miesiąc na wycieczki do Chorwacji. Oczywiście najlepszej pogody możesz spodziewać się w pierwszej połowie miesiąca. Im bliżej października, tym większe prawdopodobieństwo chmur i deszczu. Wrzesień minie szybko, dlatego warto podjąć decyzję jak najszybciej – zwłaszcza że dzięki wycieczkom last minute masz szansę wyjechać do Chorwacji choćby jutro.