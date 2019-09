Na początku było to zdjęcie. Z dnia na dzień stawało się dla nas coraz ważniejsze. Inspirowało przy tworzeniu założeń konkursu na najlepszy fotograficzny i filmowy komentarz współczesnej pracy. Ludzie, twarze, spojrzenia, nastrój. Miejsce pracy. Kompozycja, wnętrze i światło. Praca z punktu widzenia. Od tego zdjęcia zaczęły się O! ZNAKI PRACY.

Projektowaliśmy O!ZNAKI PRACY jako konkurs zakotwiczony w kontekście historycznym, dającym punkt odniesienia, zachęcającym do dialogu z przeszłością i przyszłością. Dlatego punktem wyjścia były archiwalne fotografie związane z pracą. Stąd nawiązania do przedwojennej prasy w publikacjach związanych z konkursem, przeplatanie wątków współczesnych z archiwalnymi.

O tym są O!ZNAKI PRACY. To nie tylko konkurs na najlepszy wizualny komentarz współczesnych zjawisk związanych z pracą. To także forum wymiany poglądów i pomysłów, obserwacji na temat współczesnej pracy. Praca z punktu widzenia.

Czekamy na nowe, ciekawe zdjęcia i filmy w konkursie O!ZNAKI PRACY 2019. Termin zgłaszania prac upływa 30 września 2019. Prace można zgłaszać na portalu konkursu: https://oznakipracy.ciop.pl

Tam znajdą Państwo również wszystkie niezbędne informacje dotyczące regulaminu, nagród, dotychczas nagrodzonych prac, jury i partnerów konkursu.

Mamy nadzieję, że nadesłane we wrześniu prace również za sprawą konkursu ruszą na wystawy, blogi, do mediów. W świat. Bo to, co będą miały do opowiedzenia o człowieku i jego pracy, nie polega na narzucaniu narracji, a na dialogu, szacunku, obserwacji, wrażliwości i umiejętności opowiadania historii. Przynajmniej takich prac szukamy.

Radosław Mleczko i Agnieszka Szczygielska, autorzy projektu

W artykule wykorzystano fragmenty książki Radosława Mleczki „Przestarzały jak człowiek” wydanej w lipcu 2019 roku przez CIOP-PIB.

Konkurs O!ZNAKI PRACY jest organizowany od 2017 roku przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach zadania służb państwowych pn. „Wykorzystywanie różnorodnych form artystycznego przekazu w upowszechnianiu problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy i nauki” IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (okres realizacji: lata 2017-2019). Celem konkursu jest nie tylko inspirowanie dyskusji na temat współczesnych wyzwań związanych z pracą, ale też promocja talentów artystycznych i reporterskich, świadome uzupełnianie realizowanego przez Instytut programu badań naukowych i rozwojowych o wymiar doświadczeń artystycznych i dokumentalnych.

Partnerami strategicznymi konkursu są: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i PKN ORLEN S.A.