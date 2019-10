Historia marek VENIS i L'ANTIC COLONIAL – PORCELANOSA Grupo

Nowoczesna stylistyka, ale oparta o wnikliwą obserwację natury i prawdę o jej istocie. Masowa sprzedaż, ale równocześnie świeżość pomysłów przypominająca kreatywność startupów. Jak hiszpańskie marki godzą te sprzeczności?

Marka Venis z Porcelanosa Grupo to ikona stylu wśród płytek ściennych i podłogowych. Od prawie 50 lat niezmiennie rozwija się i zaskakuje. Z jednej strony konsekwentnie opiera stylistykę swoich kolekcji o tradycyjną obserwację natury, piękno jej kamieni, drewna, które odwzorowuje z niezrównaną maestrią. Z drugiej strony proponuje ambitne nowości wzornicze, które szybko stają się trendami na światowym rynku. Awangardowe kolekcje są specjalnością marki Venis, która utrzymując pozycję piątego sprzedawcy płytek na świecie, nie traci unikatowej umiejętności kreowania nowych wzorów. Innowacyjny design w mozaikach to z kolei specjalność marki L'Antic Colonial, bazującej na surowcach naturalnych. Wszystkie marki wchodzące w skład Porcelanosa Grupo inwestują w działy R&D, czyli w prace badawczo- rozwojowe. To dzięki nim ich produkty doceniamy za nowoczesne standardy dotyczące ekologii.