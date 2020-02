Vademecum narciarza – zarówno dla doświadczonego, jak i dla nowicjusza

Jak kupować oraz przygotować sprzęt i odzież przed narciarską wyprawą?

Narty zjazdowe – wyróżniamy dwa podstawowe typy nart: wąskie w talii (do 75 mm), używane na trasach dobrze przygotowanych, i narty poszerzone w talii (> 75 mm), przeznaczone do jazdy na nieprzygotowanych stokach, a także poza wyznaczonymi trasami narciarskimi. Takie wszechstronne narty mają szerokość do 90 mm. Jeszcze szersze narty używane są przez narciarzy poza trasami, do jazdy w głębokich śniegach i na puchu.

Termokomora - Do wygrzewania 24h uprzednio nasmarowanych nart. Umożliwia to głęboką penetrację smarów ślizgowych.







W trosce o bezpieczeństwo, w każdym sezonie warto sprawdzić na specjalnej elektronicznej maszynie nastawy wiązań. Dobrze ustawione wiązania to zmniejszenie ryzyka kontuzji, a uzyskany w serwisie certyfikat, w przypadku kontuzji, ułatwi nam staranie się o odszkodowanie z naszej polisy.

Buty narciarskie – ich dobór jest na pewno najtrudniejszy. Pamiętajmy, że skorupa buta, ani w trakcie mierzenia, ani w jeździe nie dopasuje się do naszej stopy. By but został właściwie dobrany i zapewnił nam precyzyjne trzymanie i komfort musimy oprócz optymalnego dobrania modelu (sztywność/flex, długość, szerokość) przystosować but do naszej unikalnej i niepowtarzalnej stopy. Ten proces nazywa się „bootfitting”. Oglądu stopy dokonujemy po zdjęciu skarpet. Korzystamy przy tym z maty termicznej podoskopu lub najbardziej zaawansowanej technologii skanera 3D. Uzyskany obraz daje nam możliwość dobrania/dorobienia odpowiednich wkładek pod stopę.