Zostańwdomu – jak łatwo się uczyć, wspominać, bawić i pracować z drukarką Epson?

Świat jaki znamy w jednej chwili stanął. Praca w czasie społecznej izolacji wywróciła go do góry nogami – szkoły i przedszkola pozamykane, granice uszczelnione, a pracownicy z dnia na dzień odesłani z firm do domów. Nastała era pracy zdalnej. Odnaleźć się w nowych warunkach, gdy nierzadko całe rodziny zamknięte są w czterech ścianach, nie jest łatwo. Pomóc może dobra organizacja, odpowiednio przygotowane miejsce pracy i wydajna, najlepiej wielofunkcyjna drukarka. Zdziwisz się na ile różnych sposobów da się ją obecnie wykorzystać.

Pracuj z Epson… Nie da się zaprzeczyć, że praca w czasie społecznej izolacji to spore wyzwanie. Niby wykonujemy ją w domowym zaciszu, ale brak dostępu do firmowych narzędzi i pomocy technicznej w razie ewentualnych problemów może znacząco pogorszyć zarówno naszą produktywność jak i komfort pracy. W takiej sytuacji, zamiast dokładać sobie problemów, najlepiej postawić na sprawdzone rozwiązania takie jak drukarki Epson EcoTank. Raz, że oferują one wyjątkowo bezawaryjną pracę przez lata (co potwierdza długi czas gwarancji z możliwością jego darmowego wydłużenia do 3 lat), a dwa – że oprócz zwykłego druku dokumentów, pozwalają także na ich skanowanie i kopiowanie. Nie trzeba chyba dodawać, że w dobie coraz dalej idących ograniczeń poruszania się, gdy niemal wszystkie punkty ksero są pozamykane, opcja ta może okazać się kluczowa. I nie chodzi tu wyłącznie o oszczędność czasu. Urządzenia z rodziny Epson EcoTank gwarantują bowiem również znacznie niższy koszty druku. I tak w przypadku wydruku czarno-białego koszt ten nie przekracza 1 grosza za stronę (2 groszy za kolor). Do tego dochodzi jeszcze o wiele niższe niż w przypadku „laserówek” zużycie prądu, na które wpływ ma wykorzystywana technologia piezoelektrycznego druku atramentowego „na zimno”. Z takim rozwiązaniem można więc robić więcej, lepiej i co najważniejsze – cały czas pozostając w domu.

Ucz się… Nauka z domu, z kartkówkami na odległość, zajęciami online i masą zadań do samodzielnego wykonania, które później trzeba jeszcze wysłać nauczycielom do sprawdzenia – dla setek tysięcy uczniów szkół podstawowych i liceów to teraz codzienność. Warto pomyśleć także o ich komforcie, szczególnie, że siedzenie godzinami przy komputerze i wpatrywanie się w ekran może negatywnie odbić się zarówno na wzroku, jak i postawie dzieci. Co w takim razie można zrobić? A choćby wydrukować zadania i pomoce naukowe, które później da się wykorzystać do nauki offline. I to bez czekania na swoją kolej, gdy komputerów jest w domu mniej niż jego mieszkańców. W takich sytuacjach wielofunkcyjna drukarka Epson EcoTank L3151 , L3156 bądź L3160 może okazać się wybawieniem. Nie dość, że każda z nich oferuje błyskawiczny druk (w czerni) sięgający aż 33 stron na minutę, to jeszcze dzięki opcji skanowania nie ma żadnego problemu, by po wykonaniu zadania w zeszycie przesłać je nauczycielowi do sprawdzenia. Jakby tego było mało, drukarki Epson EcoTank można jeszcze powiązać z darmową aplikacją mobilną Epson iPrint, by móc nie tylko drukować przesłane zadania bezpośrednio ze smartfona, ale i skanować czy kserować w ten sposób papierowe dokumenty. I to wszystko w cenie dużo niższej niż nowy komputer.

Wspominaj… Niełatwo usiedzieć w domu, w czterech ścianach, gdy za oknami coraz ładniejsza pogoda. Jednak z planowania nowych podróży w najbliższym czasie raczej nici. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przypomnieć sobie te już przeżyte przeglądając zrobione podczas nich zdjęcia. Oczywiście, podczas takich porządków natrafimy zapewne na fotografie, które aż proszą się o fizyczną odbitkę zdolną rozpromienić wszystkich domowników. Dla drukarek Epson EcoTank to żaden problem. Wydruk w kolorze, w rozdzielczości 5760x1440, przy wykorzystaniu technologii kropli o zmiennej wielkości, który oferują wspomniane modele, pod względem jakości z powodzeniem może konkurować z niejednym fotolabem. Co więcej, wydrukowane z ich pomocą zdjęcia są znacznie tańsze i dostępne od ręki, bez wychodzenia z domu. Nie trzeba przy tym obawiać się, że nagle podczas wydruku zabraknie nam tuszu. Specjalny system stałego zasilania w atrament, z wbudowanymi pojemnikami na tusz pozwala błyskawicznie uzupełnić jego poziom z pomocą dołączonych do drukarki buteleczek. Sam ich zapas, w przypadku wyżej wspomnianych modeli wystarczy na 36 miesięcy niczym nieskrępowanego drukowania.