Psy po pandemii, czyli... jak postępować, aby po powrocie do normalności pies nie miał lęku separacyjnego

Większość z nas spędza swój czas zawodowy i prywatny w domu, przestrzegając zasad izolacji. Opiekunom czworonogów w tej izolacji towarzyszą psy. Jest to duże wsparcie emocjonalne w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach.

Czy jest coś przyjemniejszego niż nasz pupil, który przyjdzie się przytulić, gdy mamy gorszy nastrój? Albo, gdy siedzimy znudzeni, a on zerka na drzwi z miną „dobra, rozchmurz się, czas wziąć smycz, piłkę, smakołyki i pójść na spacer”. Często w tych dniach relacja między nami a naszymi psami nabiera nowego znaczenia. Czujemy ich bliskość i wsparcie. Jednak czy nie ma w tym pewnej pułapki? Z jednej strony świetnie, że nasza więź z czworonogiem się zacieśnia, z drugiej nikt z nas nie chce dopuścić do sytuacji, gdy po powrocie do normalnego rytmu życia, nasz pies będzie przeżywał stres, wpadał w panikę, frustrował się tym, że wychodzimy z domu np. do biura. Nie do tego domowego, do normalnego biura, gdzie nie możemy zabrać swojego czworonoga. Co zatem robić, aby nie dopuścić do pojawienia się tzw. problemów separacyjnych jak lęk separacyjny, nuda czy frustracja wynikająca z samotności?

Psia rutyna

Zastanówmy się, jak będzie wyglądał nasz dzień, gdy będziemy musieli wrócić do pracy po pandemii. Zwykle po porannym spacerze, zjedzeniu śniadania, zaczynamy szykować się do wyjścia. Potem zostawiamy naszego pupila na 8-10 godzin samego. Większość psów przyzwyczaja się do tego rytmu i dostosowuje się do naszych schematów. Problem pojawić się może, gdy teraz jesteśmy cały czas z psem, co chwila się z nim bawimy, głaszczemy, przytulamy, wymyślamy coraz to nowe gry i zabawy, aby się nie nudził. Wychodzimy co chwilę na spacer, aby oderwać się od naszego home-office. Gdy nagle po powrocie do normalnego życia, znikniemy psu na 10 godzin, może on przeżyć pewien szok. Dlatego dobrze, aby teraz nasz rytm dnia trochę przypominał ten, który pojawi się, gdy będziemy musieli wrócić do pracy po epidemii. Po pierwsze zajmijmy się psem rano, poświęćmy mu dużo uwagi na spacerze, możemy aranżować wspólne ćwiczenia i aktywności. Jeżeli nie wiemy jak ciekawie zaaranżować psu czas na spacerze, pamiętajmy że niektóre psie szkoły w czasie pandemii działają i mogą przygotować ciekawy program szkolenia, mogą monitorować naszą pracę i udzielać wsparcia. Ciekawą opcją na czas epidemii jest kurs Domowe Psiedszkole organizowany przez szkołę dla psów Psiedszkole. Pamiętajmy, że psy uczą się cały czas, także w trakcie pandemii. Każdy opiekun chciałby, aby uczyły się tylko tych zachowań, które akceptujemy. Po powrocie z porannego spaceru, wydajmy psu gryzaka, umieśćmy smakołyki w macie węchowej, lub dajmy mu gumową zabawkę, z której pies będzie mógł wylizywać umieszczony w środku pasztet. Możemy wydać psu sygnał „zostajesz sam”, po czym zajmijmy się naszymi sprawami, naszą pracą. Zachowujmy się tak, jakby psa z nami nie było. Początkowo pies może domagać się uwagi, ale po kilku dniach zrozumie, że po porannym spacerze jest czas na odpoczynek i zajęcie się sobą. Możemy zwiększyć swoją aktywność z psem po południu/wieczorem – w porze, w której zwykle będziemy wracali z pracy.