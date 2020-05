250. urodziny Beethovena

Według metryki, Ludwig van Beethoven urodził się w Bonn 17 grudnia 1770 r. Niektórzy beethovenolodzy podają datę o dzień wcześniejszą. Dawid W. Barber twierdzi, że ojciec kilkuletniego Ludwiga pragnął, żeby chłopca uznano za cudowne dziecko, jak Mozarta, i odmładzał syna o dwa lata. Sam Beethoven myślał, że urodził się w 1772 r. i tak wszędzie podawał.

Pierwsze 22 lata życia Beethoven spędził w Bonn. Mimo że jego dzieciństwo i młodość nie były «sielskie, anielskie», z czułością wspominał swoją małą ojczyznę w dolinie Renu i rzekę, o której miał zwyczaj mówić «Nasz ojciec Ren». W kamienicy, w której się urodził, przy Bonngasse 20, mieści się muzeum (Beethoven-Haus Bonn). Wzruszającym eksponatem jest fortepian, na którym grał w ostatnich latach życia, gdy był już zupełnie głuchy. Skonstruowany specjalnie dla niego instrument, został wyposażony w dodatkowe struny, żeby kompozytor mógł odczuwać wibracje. Klawisze najczęściej używane są głęboko wytarte. Jak można przypuszczać, uderzał w nie z całej siły z rozpaczy, że nie słyszy. Z wiedeńskiego mieszkania sprowadzono też biurko, w którym trzymał najcenniejsze dla siebie rzeczy. Po jego śmierci znaleziono tam testament, nazwany później Testamentem z Heiligenstadt (od dzielnicy, w której mieszkał). Jest to przejmujący krzyk buntu i bólu człowieka tracącego słuch. W sekretnej szufladce przechowywał list do «nieśmiertelnej ukochanej». Najprawdopodobniej adresatką była jego narzeczona Teresa Brunsvik. Mimo wzajemnego uczucia, związek się rozpadł. List jest bez daty. Nie wiadomo, czy został kompozytorowi zwrócony, czy nie był wysłany. Beethoven kochał się w wielu kobietach – w każdej nieszczęśliwie.

Ślady w Bonn

Obiektów związanych z kompozytorem jest w jego rodzinnym mieście więcej. Należy do nich uniwersytet. Przed wyprowadzką do Wiednia, Beethoven był słuchaczem wykładów z literatury niemieckiej na Mixische Akademie – prekursorce dzisiejszego uniwersytetu bońskiego. W katedrze oraz w kościele św. Remigiusza grał na organach podczas mszy, a w Reducie wystąpił przed Haydnem, który zatrzymał się w Bonn w drodze z Wiednia do Londynu.

Pomnik przed pocztą został odsłonięty w 1845 roku, w 75. rocznicę urodzin Beethovena. W tym samym roku odbył się w Bonn pierwszy Festiwal Beethovenowski, który zaszczycili obecnością Liszt i Berlioz. Od 1998 r. jest on corocznym wydarzeniem o nazwie Beethovenfest. Koncerty odbywają się nie tylko w Bonn, ale także w okolicznych nadreńskich kurortach.

Przed główną salą koncertową w Bonn (Beethovenhalle) stoi pomnik dłuta Klausa Kammerichsa. Kiedy patrzy się na niego z bliska, widzi się betonowy labirynt i nic więcej. Dopiero z pewnego oddalenia dostrzega się, że nieregularne płytki układają się w twarz kompozytora. To majstersztyk godzien geniuszu Beethovena.

Wspomnienie z Kolonii

W marcu 1778 r. siedmioletni Beethoven wystąpił po raz pierwszy publicznie, grając na fortepianie. Debiut miał miejsce w Kolonii. Na długo przed czasami beethovenowskimi, każdy, kto przybywał do Kolonii pierwsze kroki kierował do katedry. I tak jest do dzisiaj. To bez dwóch zdań jedna z najwspanialszych budowli sakralnych na świecie, a w pewnym momencie największa świątynia chrześcijańska. Wznoszono ją od 1248 aż do 1880 r. Na zewnątrz olśniewa ponadstupięćdziesięciometrowymi wieżami. To one były przyczyną tak długiej budowy. Wewnątrz znajduje się sarkofag z 1200 r. zawierający relikwie Trzech Mędrców ze Wschodu. Absolutne arcydzieło! Pod względem wielkości, przepychu i artyzmu nie ma sobie równych.

Zważywszy, że Kolonię od Bonn dzieli niewielka odległość, Beethoven zapewne nie raz był w tej katedrze. I jak można się domyślać, budowla zostawiła niezatarty ślad w jego pamięci.