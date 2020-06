Akcesoria do wina, które powinien mieć każdy koneser

Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów i gadżetów, które podobno zwiększają doznania miłośników wina. Które z nich są naprawdę potrzebne? Frank Kämmer, mistrz sommelier firmy Liebherr, służy pomocą.

Każdy, kto uważa wino za coś więcej niż tylko napój o przyjemnym smaku, z pewnością zastanawiał się nad sposobami uzyskania jak największej przyjemności z picia tego znakomitego trunku. Powiedziałbym, że są zaledwie cztery przedmioty, które są szczególnie istotne, jeżeli chodzi o obowiązkowe akcesoria winiarskie:

Kieliszki

Mówiąc krótko, dobre wino musi być podawane w kieliszkach wysokiej jakości, aby w pełni wyeksponować jego jakość. Pojemność kieliszka powinna być proporcjonalna do intensywności i złożoności wina. Proporcje czaszy i nóżki powinny być tak zrównoważone, żeby można było swobodnie zamieszać wino po jego nalaniu. Wysokiej jakości kieliszki do wina przeważnie mają niezwykle cienkie ścianki oraz – co szczególnie istotne – proste, ścięte brzegi (w przeciwieństwie do zaokrąglonych brzegów tańszych kieliszków), aby wino łagodnie wlewało się na język. Co więcej, sam materiał również wpływa na jakość doznań płynących z picia wina. Wino serwowane w kieliszkach kryształowych zazwyczaj ma czystszy i bardziej intensywny bukiet, niż wino podane w tańszym szkle. Podstawowy zestaw kieliszków do wina powinien zawierać cztery rodzaje:

mniejszy, uniwersalny kieliszek do białego wina

odrobinę większą wersję do białych win o zdecydowanie pełniejszym smaku, win różowych lub lżejszych win czerwonych

większy kieliszek w kształcie tulipana do pełniejszych w smaku win czerwonych

smukły kieliszek do win musujących

Nasz zestaw można również poszerzyć o pękaty kieliszek do win typu burgund.

Korkociąg

Przyjemność delektowania się nawet najbardziej wykwintnym winem nie będzie pełna, jeśli otwarcie butelki będzie stanowiło problem. Dobry korkociąg jest niezastąpiony. To wcale nie musi być drogi, supernowoczesny przyrząd. Zwykły korkociąg z dźwignią, świetnie spełni swoje zadanie. Nawet profesjonalni sommelierzy prawie zawsze polegają właśnie na tym prostym narzędziu. Najważniejsze, żeby śruba, którą wkręcamy w korek, była skręcona w otwartą spiralę, tak żebyśmy mogli włożyć np. wykałaczkę w całą długość jej osi. Tylko korkociąg mający taką właśnie formę, będzie w stanie poradzić sobie z korkiem tkwiącym głęboko w szyjce butelki. Typowe domowe korkociągi mają zwykle śrubę, która przypomina bardziej wiertło, dlatego nie z każdym korkiem dadzą sobie radę.

Karafka