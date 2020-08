Bardziej i mniej znane muzea Hiszpanii

Muzeum Prado, Dom Salvadora Dalí w Figures, Muzeum Picassa w Barcelonie albo Maladze – oto hiszpańskie muzea, do których trafia większość turystów.

Muzealnych opcji jest w Hiszpanii mnóstwo: właściwie każdy zakątek tego kraju ma w zanadrzu jakiś ciekawy, niebanalny obiekt, do którego warto zajrzeć podczas wakacji. Tym bardziej, że hiszpańskie muzea przygotowały się na pandemiczne czasy i zapewniają potencjalnych gości, że mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo: obowiązuje w nich nakaz noszenia maseczek, ograniczono też liczbę zwiedzających naraz.

Zacznijmy od Barcelony. Wśród niezliczonych atrakcji, także na polu muzealno-galeryjnym, jakie oferuje turystom stolica Katalonii, jest Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), czyli Centrum Kultury Współczesnej Barcelony, położone w centralnej dzielnicy El Raval. To jedna z najbardziej dynamicznych i tętniących życiem placówek kultury w mieście, miejsce, którego nie mogą przegapić miłośnicy współczesnej sztuki i tropiciele miejskich i globalnych trendów. Odbywają się tam debaty, festiwale filmowe i warsztaty, a także niezwykle ciekawe wystawy. Tego lata można zobaczyć trwającą do końca sierpnia ekspozycję „Gameplay”, poświęconą kulturze gier komputerowych. Do CCCB warto się wybrać także ze względu na sam budynek: były przytułek z XIX wieku został poddany przebudowie na początku lat 90. i wyposażony w sięgającą powyżej dachu lustrzaną obudowę na jednej ze ścian. Tym sposobem, nie ruszając się z dziedzińca CCCB, można podziwiać odbijające się w niej morze i port.