Czym są gry free-to-play i skąd bierze się ich fenomen?

Darmowe gry komputerowe stają się coraz bardziej istotnym elementem funkcjonowania rynku gamingowego. Zainteresowanie grami free-to-play nieustannie rośnie wśród miłośników wirtualnej rozrywki i to niezależnie od wieku.

Osoby niewtajemniczone w świat gier komputerowych jednak nie do końca wiedzą, na jakiej zasadzie działają podobne tytułu i w jaki sposób można uzyskać do nich dostęp. W naszym artykule postaramy się wyjaśnić, czym charakteryzują się te wyjątkowe produkty i gdzie można je znaleźć.

Czym są gry free-to-play?

Jak można się łatwo domyślić, gry free-to-play (F2P) to nic innego jak specyficzny model płatności w grach komputerowych, który nie wymaga od użytkownika uiszczania żadnych opłat związanych z uzyskaniem dostępu do gry – czy to w formie jednorazowej płatności, czy też abonamentu. W gry free-to-play można grać praktycznie bez żadnych ograniczeń, jednak trzeba pamiętać o jednym ważnym aspekcie.

Gry na PC za darmo umożliwiają bowiem skorzystanie z dodatkowych funkcjonalności, jednak w takim przypadku najczęściej wymagane są już opłaty. Mowa o tzw. mikrotransakcjach, do których dostęp możliwy jest poprzez wewnętrzne sklepy gier. Tam też za wirtualne lub prawdziwe pieniądze można wyposażyć się w różne przedmioty pozwalające wejść na wyższy poziom rozgrywki lub też nabyć określone umiejętności.

Model free-to-play – w jakich grach się sprawdza?

Metoda ta jest najczęściej wykorzystywana w grach typu multiplayer, gdzie gracze rywalizują ze sobą i walczą o uzyskanie jak najwyższego rankingu. W takich przypadkach użytkownicy bardzo chętnie sięgają po opcję mikropłatności, która pozwala wyróżnić się na tle innych graczy i cieszyć się większymi sukcesami – nawet w skali globalnej. Co ciekawe, takie rozwiązanie przynosi bardzo duże zyski dla twórców najpopularniejszych tytułów i udostępnienie gry za darmo w żaden sposób nie wpływa negatywnie na wysokość ich dochodów.

Gry free-to-play – gdzie je znaleźć?

Każdy fan darmowych gier może poszukać interesujących tytułów na dedykowanych platformach. Użytkownicy konsoli do gier mogą liczyć na bogate oferty m.in. w PlayStation Plus czy sklepie Microsoft. Z kolei zwolennicy komputerów osobistych swoich ulubionych gier mogą szukać na Steam i Epic Games, czyli platformach cieszących się niesłabnącą popularnością. Co z użytkownikami smartfonów? Tutaj też można spodziewać się niemałego wyboru, ponieważ darmowe gry F2P są stałym elementem asortymentu sklepu Play dla telefonów z Androidem czy AppStore dla telefonów działających w oparciu o system iOS.

