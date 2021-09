Saksonia zaprasza

Skarby kultury, piękne miasta i krajobrazy – Saksonia w pełnej krasie.

W takich metropoliach jak Drezno, Lipsk i Chemnitz historia kultury jest na wyciągnięcie ręki. Drezno – kiedyś siedziba królewska, a obecnie stolica kraju związkowego – wita swych gości urokliwą starówką. Na obszarze malowniczo położonego nad Łabą zabytkowego zespołu architektonicznego ulokowały się najsłynniejsze zabytki Drezna, do których niewątpliwie zaliczają się kościół Mariacki, Zamek Rezydencyjny, katedra Trójcy Przenajświętszej, zwana Kościołem Dworskim, i Opera Sempera. Najsłynniejszy jest jednak imponujący Zwinger, barokowy kompleks w sercu starówki wybudowany na początku XVIII wieku na polecenie Augusta Mocnego. Dzisiaj w jego wnętrzach mieści się między innymi słynna Galeria Obrazów Starych Mistrzów na czele z Madonną Sykstyńską mistrza Rafaela. Od niedawna multimedialna wycieczka ZwingerXperience zabiera zwiedzających w ekscytującą podróż przez historię obiektu.

August Mocny, Józef Antoni Poniatowski czy Barbara Jagiellonka – te znamienite nazwiska świadczą o bliskich związkach Saksonii z Polską, których ślady w wielu miejscach można odnaleźć do dziś. Saksonia imponuje też sztuką i kulturą, dwoma obiektami światowego dziedzictwa UNESCO, wciąż tętniącymi życiem manufakturami, zamkami i pałacami, specjałami takimi jak saksońskie wino oraz zachwyca przyrodniczymi wspaniałościami.

Dzięki pasji kolekcjonerskiej elektorów saksońskich 15 muzeów działających pod egidą Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie zawdzięcza swoje dzisiejsze bogate kolekcje wybitnych skarbów sztuki. Warto wybrać się do skarbca w Historycznym i Nowym Zielonym Sklepieniu oraz do wystawnie urządzonych apartamentów paradnych Augusta Mocnego w Zamku Rezydencyjnym w Dreźnie, ponownie otwartych do zwiedzania w 2019 roku. W obiektach tych są eksponowane unikalne świadectwa pochodzące z czasów, gdy był elektorem saskim i królem polskim. Zwiedzający chętnie odwiedzają także drezdeńską dzielnicę Neustadt, której wielkomiejski charakter, modne kafejki, galerie i butiki stanowią ciekawy kontrast w zestawieniu z historycznym centrum. W okolicach Drezna można oddać się rozkoszom podniebienia oferowanym przez tutejsze winnice, a niedaleko znajduje się Park Narodowy Szwajcarii Saksońskiej.