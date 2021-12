Ranking ekspresów do kawy do 4000 zł

Aromat kawy może pomóc w rozbudzeniu się każdego dnia. W poniższym wpisie znajdziesz informacje, czym powinien charakteryzować się ekspres do kawy, jaki może być design ekspresu, jakie kawy można wykonać ze świeżo zmielonych ziaren.

Dobry ekspres do kawy to inwestycja na lata. Mielone ziarna kawy wysokiej jakości powodują, że możemy zyskać świetny smak kawy mielonej. Sam proces parzenia kawy może być świetnym rytuałem. Przekonaj się też, że obsługa ekspresu nie musi być trudna. A czy jest coś bardziej relaksującego jak pyszna kawa w ulubionej filiżance?

Ekspresy automatyczne – czym się charakteryzują

Ekspres automatyczny to najczęstszy wybór, jeżeli chodzi o ekspres do kawy do domu. Zgodnie z nazwą te ekspresy działają automatycznie. Posiadają np. takie funkcje jak automatyczne czyszczenie czy automatyczne płukanie. Zaletą automatycznych ekspresów jest łatwość użycia. W przygotowaniu kawy należy wybrać takie funkcje jak: regulacja mocy kawy, automatyczny proces czyszczenia, wybór jaki ulubiony napój wypijemy, funkcja mielenia kawy, system spieniania mleka, innowacyjny system aroma balance, temperaturę kawy. Przygotowanie kawy jest niezwykle proste.

Ekspres do kawy posiada często element jak funkcja dzbanka kawy, wskazuje ona ile filiżanek kawy można wykonać z danego ekspresu. Ten typ ekspresu posiada również funkcję automatycznego wyłączania. Automatyczne wyłączanie sprawdzi się świetnie, aby oszczędzić energię. Warto również zwrócić uwagę czy sprzęt posiada cichy młynek. Do użytku domowego warto sprawdzić, jaka jest pojemność pojemnika na kawę ziarnistą. Warto to dostosować do indywidualnych preferencji.

Latte macchiato, cappuccino, flat white – jakie kawy można przygotować w ekspresie?

Wybierając automatyczny ekspres można przygotować różnego rodzaju kawy. Do najbardziej popularnych kaw zaliczają się: latte macchiato, espresso macchiato, caffe latte, espresso lungo. W ekspresie można przygotować gorące mleko, spienione mleko oraz kawy mleczne różnego rodzaju. W ekspresie istnieją także również różne sposoby parzenia cappuccino. Za dotknięciem jednego przycisku można wykonać ulubioną kawę.

Ranking ekspresów do kawy do 4000 zł

Jeżeli szukasz ekspresu, z pewnością zwrócisz uwagę na cenę. Poniżej przedstawiamy kilka rankingów ekspresów w zależności od kwoty, jaką chcemy na niego przeznaczyć. Porządny ekspres do kawy można zakupić nawet za nie więcej niż 4000 złotych.

Ranking ekspresów do kawy do 2000 zł

W tym przedziale cenowym występują ekspresy ciśnieniowe oraz kolbowe. Ranking przedstawia urządzenia dla prawdziwych purystów kawowych – czyli bez spieniacza do mleka. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-ranking-ekspresow-do-kawy-do-2000-zl.bhtml. Do części modeli można również dodawać kawę mieloną.

Na pierwszych pięciu miejscach w rankingu znajdują się sprzęty marek: Siemens, DeLonghi, Melitta oraz Raven. Wszystkie modele z pewnością przygotują pyszną kawę. Najwyżej umieszczony w rankingu sprzęt Simens nie wymaga interakcji od użytkownika. Dla tych, którzy chcą mieć większą kontrolę nad napojami – można dostosować napój do swoich preferencji w panelu coffeeDirect. Model posiada również wbudowany młynek ceramiczny.

Ranking ekspresów do kawy do 3000 zł

Jeżeli posiadasz trochę więcej pieniędzy został przygotowany inny ranking sprzętu do 3000 złotych. W tym przypadku nie ma jeszcze zaawansowanej automatyki, ale można liczyć już na większy, kolorowy panel moderujący, którego z rodzajów kaw będzie się chciało spróbować. Wśród wysoko klasyfikowanych ekspresów znajdują się sprzęty marek: Siemens, Philips, DeLonghi, Nivona, Krups. Pełną listę rankingową znajdziecie na stronie:

https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-ranking-ekspresow-do-kawy-do-3000-zl.bhtml

Ranking ekspresów do kawy do 4000 zł

Decydując się na ekspres w tej kategorii cenowej można znaleźć szeroką gamę funkcjonalności. To podstawa do stworzenia aromatycznej kawy. Efekt to bardzo dobrze przyrządzony napój kawowy. Gdy wybiera się dany model warto rozważyć, które z funkcjonalności będą przydatne, przykładowo młynek stalowy, pojemny zbiornik, możliwość zaparzenia dwóch kaw mlecznych jednocześnie. Często sprzęt w tej kategorii cenowej posiada zdolność blokady i uruchomienia za pomocą aplikacji. Przy użyciu jednego przycisku w aplikacji można przygotować wybraną kawę to jakby barista t smart. Na stronie: https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-ranking-ekspresow-do-kawy-do-4000-zl.bhtml odnajdziecie pełen ranking wysokopółkowych ekspresów.

Pierwsze miejsce oraz tytuł najlepszego ekspresu do kawy w cenie do 4000 zł zajmuje ekspres Siemens EQ.6 plus s700 TE657319RW. Druga i trzecia lokata przypada odpowiednio ekspresom: DeLonghi ECAM23.450 oraz Philips SAECO SM7480/00. Za podium na czwartej pozycji znalazł się ekspres Nivona 831 Cafe Romatica. W pierwszej dziesiątce rankingu można odnaleźć sprzęty marek: Philips, Siemens, Jura, DeLonghi, Miele oraz Nivona.

Materiał został przygotowany przez RTV EURO AGD