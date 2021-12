Kurtki zimowe męskie - poznaj aktualne trendy

Dobra kurtka powinna być nie tylko stylowa, ale przede wszystkim praktyczna, ciepła i funkcjonalna. I takie właśnie są trendy najbliższego, zimowego sezonu.

Kurtka zimowa męska może być sportowa, casualowa lub elegancka. Dzięki dużej różnorodności trendów, każdy mężczyzna znajdzie okrycie, które będzie pasowało do jego stylu, potrzeb i osobowości.

Modna kurtka zimowa męska to również pilotka z futrzanym kołnierzem lub elegancka, wełniana kurtka o kroju bosmanki, która będzie doskonałą propozycją dla fanów klasycznej elegancji i ponadczasowych fasonów. Popularnością cieszą się również kurtki zimowe męskie oversize. Jeżeli zaś chodzi o kolorystykę, to czerń i czerwień, ciemny brąz, szarość i granat, zdecydowanie wiodą prym. Jednocześnie, w modzie są neony, które będą świetnym wyborem dla odważnych mężczyzn, którzy lubią się wyróżniać.

Projektanci wychodzą naprzeciw codziennym potrzebom mężczyzn. Większość panów, nawet jeżeli lubi ubierać się modnie, nie chce rezygnować z wygody i komfortu. Na szczęście, w nadchodzącym, zimowym sezonie, nie ma konieczności decydowania się na jedną z tych rzeczy. Wśród propozycji projektantów królują outdoorowe i sportowe kroje, które w nieco odświeżonej wersji, będą podbijać miejskie ulice. Kurtki zimowe męskie, inspirowane fasonami, które do tej pory spotkać można było przede wszystkim na stokach narciarskich, to prawdziwy hit nadchodzącej zimy.

Bosmanki - propozycja dla fanów klasyki

Wełniane, dwurzędowe kurtki zimowe męskie w stylu płaszcza to ponadczasowy wybór, który z pewnością zachwyci wszystkich miłośników tradycyjnych rozwiązań. Bosmanki inspirowane są kultową, wojskową kurtką, noszoną przez żołnierzy brytyjskiej marynarki wojennej, w czasach wojny. Kurtka zimowa męska o kroju bosmanki będzie dobrym uzupełnieniem stylizacji o charakterze biznesowym i smart casualowym. Zestawiona z mniej oficjalnym elementami garderoby, sprawdzi się również jako okrycie o casualowym stylu. Połączona z jeansami, swetrem i skórzanymi botkami, stworzy luźną, miejską stylizację, do noszenia na co dzień. Chcesz przełamać nieco oficjalny styl bosmanki? Zestaw ją z bluzą z kapturem!

Puchowa kurtka zimowa męska - gwarancja komfortu termicznego