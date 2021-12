Zimą czas pomyśleć o basenie stelażowym na kolejny sezon – przekonaj się, dlaczego warto

Zimą raczej myślimy o wyjeździe na narty niż o kąpielach pod gołym niebem. Z drugiej strony, to właśnie w grudniu, styczniu i lutym baseny stelażowe sprzedawane są w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Zwłaszcza przez sklepy internetowe. Jeśli chcesz rozpocząć sezon letni z dużym basenem stelażowym w ogrodzie, pomyśl o jego zakupie znacznie wcześniej.

Dlaczego nie warto czekać z zakupem basenu stelażowego do lata? Pomimo optymistycznych prognoz synoptyków, nie masz 100% pewności, kiedy dokładnie nastaną pierwsze, ciepłe dni. A wtedy ceny basenów stelażowych od razu poszybują w górę… Decydując się na zakup zbiornika w środku lata, możesz przepłacić nawet kilkaset złotych. Chcąc w tym czasie skorzystać z promocji, przygotuj się na walkę o basen z innymi chętnymi. Dlatego podobnie jak sprzęt narciarski bardziej opłaca się zamawiać po sezonie, tak baseny ogrodowe warto kupować zimą, jesienią lub zaraz z początkiem wiosny. Korzyści z zakupu basenów stelażowych zimą Zimą zainteresowanych zakupem basenów stelażowych jest zdecydowanie mniej niż latem, więc istnieje duża szansa, że upolujesz model, który w sezonie był nie do zdobycia. Po drugie, zimą możesz kupić basen w ramach posezonowej promocji albo pochodzący z ekspozycji lub ze zwrotu. Dzięki temu wydasz mniej, a zaoszczędzone pieniądze możesz przeznaczyć na zakup akcesoriów basenowych lub stworzenie efektownej zabudowy zbiornika. Z uwagi na mniejsze zainteresowanie basenami w zimowych miesiącach, realizacja zamówień przez sklepy internetowe zwykle przebiega dużo sprawniej. Także w stacjonarnych sklepach z basenami nie widać tłumów. W obu przypadkach obsługa może poświęcić Ci więcej uwagi i autentycznie zaangażować się w dobór optymalnych produktów. Ponadto mając kupiony zbiornik zimą, masz czas aż do lata, żeby przemyśleć różne ważne kwestie, np. co podłożyć pod basen, jak go zabudować itd.

Gdzie zimą kupić duży basen stelażowy? Zimą możesz mieć problem ze znalezieniem w sklepach stacjonarnych basenu stelażowego o pożądanych parametrach. Na szczęście istnieją jeszcze sklepy internetowe. Przez cały rok kupisz baseny stelażowe na Dollo.pl. Do wyboru pozostają małe i duże baseny stelażowe czołowych marek. Zimą oferowane są one w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, z licznymi akcesoriami w zestawie. Możesz od razu kupić basen stelażowy z filtrem i pompą. To ważne, bo basen stelażowy bez pompy narazi Cię na ogromne koszty związane z wymienianiem wody w trakcie sezonu. Do takiego zbiornika wchodzi przecież kilka tysięcy litrów. Chcesz podpytać obsługę sklepu, jak rozłożyć basen stelażowy lub o inne, istotne dla Ciebie kwestie? Pamiętaj, że robiąc zakupy online, też możesz skorzystać z pomocy „fizycznego” doradcy. Jedyna różnica polega na zdalnym, a nie na bezpośrednim kontakcie. Co zresztą dla wielu klientów stanowi udogodnienie.