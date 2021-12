E-recepta – wygodne i pewne rozwiązanie

E-recepta nie jest dziś niczym zaskakującym. Otrzymuje się ją zarówno w stacjonarnym gabinecie lekarskim, jak i podczas wizyty online. Choć jakiś czas temu elektroniczna recepta była pewną systemową rewolucją, dziś bez dostępu do takiego rozwiązania byłoby nieporównywalnie trudniej.

E-recepty z powodzeniem od roku 2020 zastępują tradycyjne papierowe recepty. Takie recepty są wydawane podczas tradycyjnych wizyt u lekarza (wtedy recepta jest zazwyczaj wydrukowana i nam wręczona), jak i popularnych w ostatnim czasie wizyt online (wtedy otrzymujemy receptę w formie elektronicznej – recepta online). W tym drugim przypadku to właśnie istnienie e-recept w wersji online w ogóle umożliwia ich wystawienie. E-recepta to szereg korzyści nie tylko dla pacjentów, ale i dla lekarzy oraz farmaceutów. Warto więc się przyjrzeć temu rozwiązaniu bliżej. Czy do e-recepty jest potrzebne internetowe konto pacjenta? Internetowe konto pacjenta to bezpłatne narzędzie elektroniczne, które ma ułatwić każdemu, kto ma PESEL, wygodne korzystanie z usług cyfrowych. Pozwala ono także nam mieć wgląd do historii naszej choroby i leczenia. Tam też zapisywane są wszystkie przepisywane nam recepty. Logując się na internetowym koncie pacjenta, mamy możliwość zamówienia e-recepty na stałe leki, którą potem otrzymamy albo SMS-em (wtedy otrzymujemy jest nam przesyłany kod, który wraz z numerem PESEL podajemy w aptece), albo na podany przez nas adres mailowy (w formie PDF-a, z którego farmaceuta skanuje kod). To nie jest jedyne wyjście. Recepty online na potrzebne leki są też wystawiane podczas konsultacji medycznej online. Taka recepta na konkretny lek jest wystawiana po dokładnym wywiadzie medycznym. Recepta online i e-recepta – korzyść nie tylko dla pacjenta Jak już wcześniej wspomniano, recepta online wystawiona przez internet, jak i e-recepta, mają dużo zalet. Dlatego też nic dziwnego, że tradycyjna recepta została nią zastąpiona. Przede wszystkim (w przypadku recepty online) otrzymamy ją bez wychodzenia z domu. E-receptę łatwiej też odczytać niż tę tradycyjną, co eliminuje możliwość wystąpienia błędu przy wydawaniu leku przez farmaceutę. Poza tym takiej recepty w formie elektronicznej nie można zgubić czy zniszczyć. Jeśli chodzi o wykupywanie e-recept, to można to zrobić w dowolnej aptece. Dodatkowo każdy z przepisanych na recepcie leków można nabyć w różnych aptekach – w przypadku recepty papierowej wszystkie leki trzeba było wykupić w jednym miejscu. A to niejednokrotnie wydłużało cały proces. Poza tym lekarz dla osób chorych przewlekle może przepisać leki aż na rok. Liczba recept wystawiona pacjentowi przez medyka może być dowolna.

Recepty online – na jakie leki? Wystawienie recepty online odbywa się po przeprowadzeniu po konsultacji medycznej i szczegółowego wywiadu. Przepisane leki mogą być farmaceutykami, które pacjent przyjmuje stale, jak i doraźnie. W wypadku chorób przewlekłych bardzo ważna jest ciągłość przyjmowania leków. Dlatego teleporada, kiedy istnieje możliwość wystawiania recepty przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, jest tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej, że receptę online można otrzymać także w czasie świąt. Ciągłości brania wymagają także środki antykoncepcyjne – i one także należą do tych, które często są przepisywane na receptę online. Recepta online to ratunek w przypadku antykoncepcji awaryjnej, gdy pacjentka nie ma dostępu do swojego lekarza ginekologa. Teleporada z możliwością wypisania recepty jest wtedy bezpiecznym rozwiązaniem. E-recepty otrzymane online to także pomoc w przypadku nagłej choroby, która odpadnie nas w nocy czy w weekend, dotyczy to różnego rodzaju infekcji czy zatruć pokarmowych. Szybka reakcja ma często kluczowe znaczenie w procesie leczenia. E-recepty online mogą być przepisane na różne leki o różnym działaniu, gdyż są one pełnosprawnymi drukami, takimi jak kiedyś były tradycyjne recepty.

E-recepta online – od jakich lekarzy Wystawieniem e-recepty mogą się zajmować lekarze wszelkich profesji, tak jak to było w przypadku recept tradycyjnych. Jeśli chodzi o recepty online, to otrzymamy je od lekarzy, którzy prowadzą teleporady. Teleporady zaś sprawdzają się wtedy, gdy wizyta nie wymaga badania kontaktowego. Czyli jest to któraś z kolei (np. konsultacja wyników) lub sama dolegliwość wymaga jedynie fachowej rozmowy (tym się charakteryzują wizyty u psychiatry czy seksuologa). Konsultacja lekarska online a zwolnienie L4 Wykupując konsultację telefoniczną, możemy liczyć nie tylko na lekarską poradę i receptę na potrzebne leki, ale także na zwolnienie lekarskie. Podczas teleporady możliwe jest wypisanie pierwszego zwolnienia przez lekarza, ale także tego, które będzie kontynuacją bieżącego. Takie rozwiązanie pozwoli oszczędzić nam czas, tym bardziej, że zwolnienie drogą elektroniczną trafia do pracodawcy. L4 online to skuteczne rozwiązanie, gdy nie jesteśmy zdolni do pracy, a wizyta stacjonarna w gabinecie lekarskim jest z jakich względów niemożliwa.