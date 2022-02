Zostałeś właścicielem auta z klasy premium? Sprawdź, czym jest auto detailing

Kupno samochodu z segmentu aut premium nie zwalnia z obowiązku dbania o swój pojazd. Wręcz przeciwnie!

Zwiększenie mocy, zmiana układu wydechowego czy tuning optyczny to jedna strona medalu. Drugą jest właściwa konserwacja i ochrona zarówno wnętrza samochodu, jak i jego elementów zewnętrznych. Z tego względu każdy właściciel samochodu klasy premium powinien wiedzieć czym jest auto detailing. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak dbać o swój pojazd, wystarczy, że przeczytasz ten artykuł.

Czym właściwie jest auto detailing? Jakie korzyści daje właścicielom aut z klasy premium?

Jeśli do tej pory uważałeś, że auto detailing to mycie i odkurzanie samochodu raz w miesiącu, to niestety jesteś w błędzie. Auto detailing to kompleksowy proces składający się z pielęgnacji, ochrony, renowacji oraz stylizacji pojazdu.

Celem auto detailingu jest podniesienie zewnętrznych i wewnętrznych walorów estetycznych i użytkowych auta, a także, co bardzo ważne, przedłużenie jego żywotności poprzez ochronę elementów. Profesjonalnie wykonana usługa pozwala na ochronę elementów zewnętrznych i wewnętrznych przed czynnikami atmosferycznymi, a także na ochronę lakieru.

Pielęgnacja

Podstawowym etapem pielęgnacji jest wieloetapowe czyszczenie karoserii. Do tego procesu używane są najwyższej jakości produkty, by nie naruszyć struktury lakieru pojazdu. Każdy proces detailingowy rozpoczyna się od tej czynności.

Drugim składnikiem procesu pielęgnacji jest czyszczenie wnętrza samochodu. Mimo że efekty tego etapu nie są widoczne dla osób znajdujących się poza pojazdem, to efektywnie poprawią jakość podróży dla pasażerów. Czyszczenie wnętrza pojazdu obejmuje dokładne odkurzenie całej kabiny, pranie wykładziny i dywaników, pranie tapicerki lub czyszczenie foteli skórzanych oraz czyszczenie i zabezpieczenie deski rozdzielczej.

Ochrona

Jest to aspekt odróżniający zwykłe sprzątanie samochodu od auto detailingu. Etap ochrony ma na celu osiągnięcie dłuższej żywotności całego pojazdu oraz jego zabezpieczenie.

Najczęstsze zabiegi ochrony w auto detailingu to nakładanie powłoki ceramicznej, oklejanie samochodu folią ochronną, zabezpieczanie felg. nakładanie powłoki określanej jako niewidzialna wycieraczka oraz zabezpieczanie wszelkich elementów plastikowych auta.

Renowacja

Etap renowacji ma na celu przywrócenie pojazdowi salonowego wyglądu. Mimo najbezpieczniejszej jazdy i dbania o pojazd czasem może zdarzyć się sytuacja, na którą nie mamy wpływu. Przyczyną mogą być one samochody lub warunki atmosferyczne, jednak wszystko da się naprawić.

Renowacja obejmuje 3 główne aspekty: korektę lakieru i usuwanie rys, renowację tapicerki skórzanej oraz usuwanie wgnieceń. Są to najczęstsze usterki, które wpływają na komfort jazdy oraz wartość samochodu.

Stylizacja

Tuning optyczny samochodu to bardzo dobry wybór, jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyróżniał się z tłumu. Stylizacja pozwala na zmianę wyglądu zewnętrznego auta bez konieczności wymiany podzespołów.

Dostępne na rynku stylizacje samochodu to przyciemnianie szyb, oklejanie samochodu folią z efektami specjalnymi oraz zmiana koloru auta poprzez oklejenie folią.

Tuning samochodów, czyli dodatki i wyposażenie akcesoryjne dla samochodów z klasy premium. Tuning mechaniczny to nie jest jedyne rozwiązanie!

Tuning aut to od wielu lat bardzo popularny zabieg. Tuningiem samochodów, szczególnie z klasy premium, zajmują się profesjonalne firmy, które cechuje profesjonalne podejście oraz używanie produktów z najwyższej półki. Masz możliwość tuningu, który obejmuje zwiększenie mocy oraz momentu obrotowego czy lepsze zawieszenie lub wydech. Zawsze zapytaj, czy bezpieczna modyfikacja nie spowoduje utraty gwarancji, jeśli ją posiadasz.

Sklep i części tuningowe użyte do modyfikacji samochodu powinny być na najwyższym poziomie i odpowiadać parametrom określonym przez producenta samochodu. Wtedy masz pewność, że przeprowadzoną modyfikację będziesz miał na lata i bez strachu o swój samochód.

Aerodynamika

Tuning aut jeśli chodzi o aerodynamikę, opiera się przede wszystkim o lotki, spojlery i dyfuzory, które pomagają pojazdowi radzić sobie z oporem powietrza.

Felgi

Chyba najpopularniejszy tuning, jaki można zaobserwować na ulicy. Piękne felgi dodadzą uroku każdemu pojazdowi.

Tuning silnika

Chip tuning to jeden z najłatwiejszych sposobów, by uzyskać większą moc oraz moment obrotowy. Chip tuning to bardzo bezpieczna modyfikacja, która zapewnia lepsze doznania z jazdy.

Wydech

Układy wydechowe we współczesnych samochodach pozostawiają wiele do życzenia, jeśli ludzi słyszeć ryk swojego silnika. Jednak z pomocą przychodzi tuning. Możesz doposażyć samochód w aktywny wydech, który jest całkowicie elektroniczny lub całkowicie zmienić układ wydechowy na sportowy. Wybór należy do Ciebie!

Zawieszenie

Tuning zawieszenia, szczególnie w samochodach sportowych, ma dwie zalety – wizualną oraz bardziej techniczną. Wizualna sprawia, że samochód po prostu wygląda bardziej agresywnie, natomiast ta techniczna ma wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i pasażera, gdyż zapewnia kierowcy większą kontrolę nad pojazdem.

Materiał przygotowany przez CC&GS Group