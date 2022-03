Ketogeniczna dieta pudełkowa – na czym polega?

Polacy coraz chętniej przekonują się do diet pudełkowych. Najczęstszym powodem sięgania po catering dietetyczny jest dążenie do utraty nadmiernej masy ciała. A o nadwagę (czy nawet otyłość) w dzisiejszym świecie pełnym słodkich przekąsek i “śmieciowego” jedzenia wcale nie jest trudno.

Próby zmiany nawyków żywieniowych podejmowane samodzielnie nie zawsze przynoszą oczekiwany skutek. Najczęściej powód jest banalny, ale bardzo prawdziwy – bez rzetelnej wiedzy o zasadach żywienia człowieka, w tym o biochemicznych podstawach żywienia, łatwo o nieświadome popełnianie błędów, które niweczą dietetyczne starania. W skrajnych przypadkach nieumiejętne odżywianie się może nawet pogorszyć stan zdrowia! Ryzyko tego typu niepowodzeń zmniejsza się, kiedy postawimy na profesjonalny catering dietetyczny. Wśród diet pudełkowych dużym zainteresowaniem cieszy się catering ketogeniczny. Na czym on polega i kiedy może okazać się korzystny dla zdrowia?

Jaka jest rola węglowodanów?

Aby zrozumieć czym jest dieta ketogeniczna należałoby zacząć od wyjaśnienia roli węglowodanów w posiłkach. Węglowodany są – oprócz białek i tłuszczów – makroskładnikami niezbędnymi do tego, aby nasz organizm funkcjonował prawidłowo. Białka odgrywają ważną rolę między innymi w budowaniu masy mięśniowej. Tłuszcze ważne są dla zachowania równowagi hormonalnej i stanowią dobre środowisko dla rozpuszczania się witamin. Z kolei wspomniane węglowodany są zaś głównym źródłem energii dla naszych komórek. Organizm rozkłada węglowodany do glukozy, która z kolei może zostać w łatwy sposób przetworzona i wykorzystana w celach energetycznych lub w postaci glikogenu odłożona w mięśniach lub wątrobie na zapas.

Czym jest dieta ketogeniczna?

Dieta ketogeniczna polega na wysokiej podaży tłuszczów w posiłkach, przy jednoczesnym obniżeniu zawartości węglowodanów. Wspomnieliśmy wyżej, że węglowodany są głównym źródeł energii dla komórek – czy więc minimalizując ich podaż w diecie pozbawiamy się energii? Nie ؎ i są tego dwa powody. Po pierwsze, nie ma mowy o całkowitym wyeliminowaniu cukrów z diety. Dieta ketogeniczna jest szczególnym rodzajem diety niskowęglowodanowej, której zasady (dostępne na stronie https://www.wygodnadieta.pl/blog/dieta-niskoweglowodanowa-kompletny-przewodnik) mówią o ograniczeniu, a nie całkowitym wykluczeniu cukrów z diety. Dieta niskowęglowodanowa zakłada też wyraźniejsze przyjrzenie się jakości węglowodanów – wyeliminowanie cukrów prostych na rzecz okazjonalnie spożywanych cukrów złożonych. Po drugie, węglowodany to główne, ale nie jedyne źródło energii. Tłuszcze również mogą ją dostarczać – dzieje się to właśnie w przypadku niskiej podaży cukrów i wysokiej podaży tłuszczów i białek. W takim przypadku energia dostarczana jest nie z powstającej z cukrów glukozy, lecz z tak zwanych ciał ketonowych produkowanych przez wątrobę.

Co daje dieta ketogeniczna?

Dobrze skomponowana dieta ketogeniczna może dawać bardzo pozytywne efekty. Czerpanie energii głównie z tłuszczy, czyli tzw. stan ketozy, może być przydatne w kontroli apetytu.

Ketoza sprzyja utrzymaniu niskiego poziomu insuliny we krwi – hormonu odpowiedzialnego za kontrolę tego, ile we krwi krąży glukozy. Wyrzuty glukozy, które mogą zdarzać się podczas nieunormowanego w żaden sposób jadłospisu, często występują u osób, które skarżą się na nagłe napady głodu. Dieta ketogeniczna minimalizuje ryzyko skoków cukru i insuliny we krwi, co przekłada się na większą kontrolę apetytu. A to z kolei bywa pierwszym krokiem do zapanowania nad spożywczymi zachciankami, co z pewnością będzie miało odzwierciedlenie na masie ciała.

Ketogeniczna dieta pudełkowa

Biorąc pod uwagę to, jak ważne są prawidłowe wyliczenia proporcji makroskładników na diecie ketogenicznej, aby ryzyko nieprawidłowego odżywiania się było jak najniższe, wiele osób zamiast samodzielnego przyrządzania posiłków wybiera ketogeniczną dietę pudełkową. Catering dietetyczny w Warszawie oferowany przez Wygodnadieta.pl, przygotowywany jest przez profesjonalnych dietetyków, którzy ze starannością komponują cały jadłospis. Do tego proponują go często w wielu wersjach kaloryczności. Sama idea diety pudełkowej jest niezwykle przyjazna dla osób z niej korzystających. Polega bowiem na dostarczaniu codziennie wszystkich posiłków na cały dzień i to prosto pod adres, pod którym mieszkamy. Rezultat? Ogromna wygoda, oszczędność czasu, który stracilibyśmy na przygotowanie menu i gotowanie oraz pewność, że to co trafia przez cały dzień na talerz jest zestawem posiłków w pełni przemyślanym.

Jeżeli zastanawiasz się nad wypróbowaniem diety ketogenicznej, warto zrobić to właśnie z pomocą cateringu dietetycznego, którego menu układają profesjonaliści. Dieta ta nie jest jednak dla każdego – ostrożnie powinny podchodzić do niej osoby z zaburzeniami gospodarki lipidowej, niewydolnością nerek czy chorobami wątroby. Część cateringów dietetycznych oferuje możliwość konsultacji z dietetykiem i wybrania najlepszej diety dla siebie pod kątem swojego zdrowia.