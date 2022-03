Cięcie metali tlenem — jakie tworzywa można obrabiać w ten sposób?

Do najczęściej wykorzystywanych metod obróbki metali należy niewątpliwie cięcie tlenowe. To technologia dosyć stara, a mimo to wciąż powszechnie wykorzystywana. Wynika to z jej rozległych zalet, które przedstawimy w poniższym tekście. Przede wszystkim jednak skupimy się na zakresie materiałów, które można poddawać cięciu tlenem.

Czym jest i jak przebiega cięcie tlenowe?

Zanim wyjaśnimy, kiedy można zastosować cięcie tlenem, wytłumaczmy, czym tak właściwie jest cięcie metali tlenem. Otóż mowa o przecinaniu materiałów metalowych z wykorzystaniem tlenu i wysokiej temperatury. Aby wykonać zabieg, niezbędny jest specjalistyczny sprzęt.

Urządzenia umożliwiające profesjonalne cięcie tlenowe oferuje Eckert.com.pl. To wyspecjalizowana działalność, która ma w swojej ofercie sprzęt gwarantujący szybkie i efektywne cięcie lancą tlenową. Procedura rozpoczyna się od rozgrzania palnika.

Każdy sprzęt do cięcia tlenem posiada palnik z gazem. Może to być gaz ziemny, propan lub acetylen. Jeśli chodzi o palniki acetylenowo-tlenowe, to zastosowanie właśnie tych urządzeń jest najszersze. Wynika to z szybkiego nagrzewania się gazu.

Palnik służy do ogrzania powierzchni obrabianego tworzywa. Rozżarzony metal wypływa i jest zasysany. Wtedy rozpoczyna się emisja tlenu pod wysokim ciśnieniem, który przecina materiał.

Cięcie metali tlenem a niska temperatura zapłonu materiału

Aby możliwe było wykonanie cięcia lancą tlenową, materiał poddawany obróbce musi mieć stosunkowo niską temperaturę zapłonu. W końcu zapłon jest niezbędny, aby możliwa była obróbka z wykorzystaniem tej metody. Dlatego też przykładowo stal wysokowęglowa nie nadaje się do przecinania w ten sposób. Cięcie tlenem sprawdza się jednak w przypadku stali nisko węglowej i niskostopowej. Znajduje też zastosowanie w obróbce żelaza i innych metali o niskiej temperaturze zapłonu.

Warto zwrócić uwagę na to, że to jedyny istotny warunek, jaki musi spełniać materiał do obróbki tlenem. Jeśli pracujemy z takimi tworzywami, to cięcie tlenowe można zastosować w niemal każdym przypadku. Doskonale sprawdza się nawet w obróbce grubych materiałów. Możliwe jest cięcie tlenem pakietów blach. To jeden z głównych wyróżników tej metody.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o cięciu tlenem?

Powyżej opisaliśmy, czym jest cięcie tlenowe i jakie metale można poddawać tego typu obróbce. Wspomnieliśmy również, że taki proces obróbki metali świetnie poradzi sobie nawet z grubymi stopami. Co jeszcze cechuje tę metodę?

Równie istotną zaletą jest precyzja cięcia tlenowego. Dokładność jest bardzo ważna w przypadku zakładów produkcyjnych, gdzie detale decydują o wartości produktu końcowego. Warto przy tym zaznaczyć, że cięcie tlenem gwarantuje również bardzo wysoką powtarzalność.

Jednocześnie jest to bardzo tania metoda przecinania metali. Zarówno sam sprzęt, jak i jego użytkowanie nie generują wysokich kosztów. Oczywiście cięcie tlenowe nie jest pozbawione wad. Ze względu na konieczność rozgrzania metalu procedura trwa dosyć długo, jednak, aby ją przyspieszyć, można zastosować cięcie acetylenowo-tlenowe, które nie odbiega pod względem parametrów wyjściowych od innych metod przecinania metali.

Pomimo tego, że cięcie tlenowe posiada pewne drobne mankamenty, jest to metoda zdecydowanie warta polecenia. Szeroki zakres grubości materiałów poddawanych obróbce, precyzja i powtarzalność to atuty nie do przecenienia. Podobnie jak kryterium cenowe — na tym polu mało która metoda obróbki radzi sobie choćby porównywalnie!

Materiał przygotowany przez Eckert AS Sp. z o.o.