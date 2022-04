Nowy standard nadawania telewizji naziemnej – sprawdź, jak złożyć wniosek o dofinansowanie dekodera DVB-T2

Rząd dał zielone światło na dopłaty w wysokości 100 zł na zakup dekodera DVB-T2/HEVC lub telewizora w wysokości 250 zł w ramach przejścia na nowy standard nadawania telewizji naziemnej w Polsce. Wszystkim zainteresowanym podpowiadamy, jakie należy spełniać kryteria oraz jak złożyć wniosek o dofinansowanie dekodera DVB-T2. Nie zwlekaj i już dziś dowiedz się jak otrzymać świadczenie.

Przejście na standard DVB-T2/HEVC wszystkich użytkowników telewizji naziemnej

W roku 2022 nastąpi duża zmiana w systemie nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. W ramach programu standard telewizyjny DVB-T/MPEG-4 ma zastąpić DVB-T2/HEVC. Przejście ma rozpocząć się 28 marca 2022 roku i ma potrwać do 28 czerwca 2022 roku. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie wykorzystywania częstotliwości 470-790 MHz w Unii Europejskiej, wszystkie państwa członkowskie zostały zobowiązane do przejścia na standard DVB-T2/HEVC. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian rząd podjął decyzję o dofinansowaniu zakupu telewizora lub dekodera, które pozwoli na odbiór bezpłatnej telewizji w nowym standardzie nadawania programów. Dla wielu abonentów telewizji naziemnej zmiana ta wiąże się z koniecznością wymiany telewizora na nowszy model, przystosowany do odbioru DVB-T2 lub zakup dekodera do posiadanego już telewizora, by w dalszym ciągu móc korzystać z usług bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej.

Wszystkie informacje dotyczące tego, jak złożyć wniosek o dofinansowanie dekodera DVB-T2, kto może otrzymać wsparcie oraz jakie warunki należy spełniać, by skorzystać z dopłaty rządowej na ten cel, dowiesz się w dalszej części tego artykułu

Kiedy nastąpi zmiana nadawania?

W Polsce zmiana nadawania standardu telewizji naziemnej ma nastąpić do końca 2022 roku.

Przejście odbędzie się w czterech etapach dla poszczególnych obszarów kraju:

etap 1 – od 28 marca – województwo dolnośląskie i lubuskie,

etap 2 – od 25 kwietnia – województwo zachodniopomorskie, kujawsko- pomorskie, pomorskie, wielkopolskie

etap 3 – od 23 maja – województwo łódzkie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie, świętokrzyskie,

etap 4 – od 27 czerwca – województwo warmińsko- mazurskie, lubelskie, podlaskie, mazowieckie.

Przeczytaj również: Jaki dekoder do telewizji naziemnej wybrać w 2022?

Kto może złożyć wniosek o dopłaty?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba:

pełnoletnia,

zameldowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe lub na pobyt czasowy powyżej 30 dni,

która jest w trudnej sytuacji finansowej i nie posiada środków na zakup odbiornika cyfrowego w standardzie pozwalającym na odbiór DVB-T2 lub dekodera do odbioru sygnału (na podstawie złożenia stosownego oświadczenia).

Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać tylko jedno dofinansowanie. Wniosek może być złożony tylko raz przez członka rodziny, domownika bądź pełnomocnika.

Gdzie i jak można złożyć wniosek o dofinansowanie DVB-T2?

Wniosek na dofinansowanie dekodera DVB-T2 lub telewizora o odpowiednim standardzie można złożyć w formie elektronicznej bądź w placówce Poczty Polskiej.

Składanie wniosku online można zrobić poprzez:

profil zaufany,

e-dowód,

certyfikat kwalifikowany.

Poczta Polska podjęła współpracę z rządem w ramach realizacji programu przejścia na DVB-T2. W celu złożenia stosowanych dokumentów należy odwiedzić wypraną placówkę. Strona rządowa udostępniła wyszukiwarkę urzędów pocztowych, gdzie znajduje się lista Urzędów Poczty Polskie – https://www.gov.pl/web/dvbt2/lista-urzedow-pocztowych.

Kod na realizację dofinansowania zakupu dekodera lub telewizora

Po złożeniu wniosku generowany jest specjalny kod (bon) na dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach transformacji telewizji naziemnej. Przy składaniu wniosków elektronicznie, wygenerowany kod jest wysyłany na wskazany adres mailowy osoby składającej podanie. Dokonanie zgłoszenia na Poczcie Polskiej wiąże się z wygenerowaniem wydruku przez pracownika placówki pocztowej. Otrzymany kod świadczenia jest ważny do 31 grudnia 2022 roku.

Sklepy realizujące kody projektu

Kod jest podstawą dofinansowania zakupu odbiorników cyfrowych. Można go zrealizować w sklepach stacjonarnych oraz internetowych. Nie wszyscy sprzedawcy realizują bony zakupowe, dlatego też została udostępniona oficjalna strona, gdzie znajduje się lista sklepów, które przystąpiły do programu opłat –https://dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka.

Materiał przygotowany przez Ceneo