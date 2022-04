4 sposoby na to, jak pozyskać klienta w sieci

Walka o klienta to współcześnie codzienność zdecydowanej większości firm. Duży wybór różnego rodzaju produktów i usług sprawia, że marka musi wiedzieć, jak dotrzeć do osób zainteresowanych jej ofertą oraz w jaki sposób nakłonić je do zakupu. Obecnie bardzo duża część działań marketingowych koncentruje się na aktywności w Internecie. Dlaczego? Powód jest prosty: popularność tego rozwiązania. W Internecie bardzo chętnie szukamy informacji i korzystamy z e-sklepów, a marketerzy mają do dyspozycji wiele interesujących narzędzi promocyjnych.

Jak pozyskać klienta w sieci? Na co warto przede wszystkim zwrócić uwagę?

Social media

Aktywność w mediach społecznościowych pozwoli Ci pokazać ludzką twarz Twojej marki, pochwalić się najnowszymi osiągnięciami i nowościami dostępnymi w ofercie firmy. Sposób prowadzenia social mediów powinien być dostosowany do preferencji odbiorców, dlatego zastanów się, czy Twoja grupa docelowa woli zabawne, dowcipne komentarze, czy może jednak chcesz się pokazywać wyłącznie z bardzo profesjonalnej strony, nie pozwalając sobie na przekroczenie pewnej linii w komunikacji z klientami. Poza tym, zwróć również uwagę na to, że social media to nie tylko profil Twojej marki, ale również udzielanie się na tematycznych grupach. Ważna uwaga: kanały social media, w których jesteś aktywny, dobierz do potrzeb odbiorców. Jeżeli Twoje usługi lub produkty są kierowane do młodzieży, nie zapominaj o Tik Toku. Z kolei, jeśli chcesz pozyskać klientów B2B, postaw na LinkedIn.

SEO

SEO to ogół działań zorientowanych na zoptymalizowanie pozycji danej strony internetowej w organicznych wynikach wyszukiwania wyszukiwarki. Po co? Im wyżej zostanie wyświetlona Twoja strona, tym większa jest szansa, że osoba wyszukująca dane hasło zdecyduje się na jej odwiedzenie. Oczywiście, odwiedziny nie oznaczają konwersji i wiele zależy od tego czy strona www rzeczywiście dostarczy użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji, ale zdecydowanie zwiększają prawdopodobieństwo, że potencjalny klient zdecyduje się na skorzystanie z Twojej oferty. Poza tym SEO ma kluczowe znaczenie również dla zwiększania świadomości marki. Bardzo dobrym uzupełnieniem kampanii SEO będą kampanie PPC (pay per click).

Content marketing

Dobry content jest dzisiaj na wagę złota. To właśnie za jego pomocą możesz pokazać swoim odbiorcom, że faktycznie znasz się na rzeczy i jesteś specjalistą w swojej dziedzinie. Poza tym, content daje Ci również bardzo duże pole do popisu: to Ty decydujesz, jakie formy treści chcesz przygotowywać i które z nich będą najbardziej odpowiadały Twoim odbiorcom. Ważne, żeby treści były faktycznie dopracowane, ciekawe i angażujące. Tutaj nie ma miejsca na jakąkolwiek „fuszerkę”. Dlaczego? Pełen truizmów, nieinteresujący content może negatywnie wpływać na sposób, w jaki potencjalny klient postrzega Twoją markę.

Landing page

Landing page, czyli strona docelowa, to strona poświęcona jednemu, konkretnemu celowi. Oznacza to, że w praktyce landing page może promować pojedynczy produkt lub usługę, określone wydarzenie czy zbierać zapisy na newsletter. Musi być prosty, intuicyjnie zbudowany i dostarczać odbiorcy najważniejszych informacji na temat oferty. Kluczowe znaczenie ma więc przekonująca treść, estetyczne zdjęcia oraz widoczny przycisk CTA.

Marketing internetowy, poza tym, że może umożliwić Ci dotarcie do bardzo szerokiego grona osób ma jeszcze jedną zasadniczą zaletę – wiele działań jest mierzalnych. Wykorzystując analitykę marketingową możesz natomiast sprawdzić, które kampanie dają Ci najlepsze efekty i jeżeli zachodzi taka potrzeba – odpowiednio je zoptymalizować.

Materiał przygotowany przez Landingi.com