PolCard Go: terminal masz w kieszeni, choć jeszcze o tym nie wiesz

Bezgotówkowa rewolucja trwa! Polscy konsumenci z roku na rok coraz chętniej i częściej sięgają po kartę płatniczą, gdy chcą zapłacić za zakupy lub usługi. Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego, w IV kwartale 2021 r. na polskim rynku przybyło blisko 500 tys. kart płatniczych. Rośnie również wartość transakcji. Od początku października do końca grudnia 2021 r. Polacy wydali w sklepach i punktach usługowych niemal 137 mld złotych.

Te imponujące liczby wyraźnie pokazują, że Polacy pokochali płatności bezgotówkowe. I cenią sobie wygodę, szybkość i bezpieczeństwo transakcji oraz możliwość dokonania płatności w dowolnym miejscu i czasie. Bez konieczności wypłacania gotówki z bankomatu, noszenia w portfelu pliku banknotów, czy czekania przy kasie na wydanie reszty.

Dzięki PolCard from Fiserv bezgotówkowo znaczy także…mobilnie!

Rosnąca popularność płatności bezgotówkowych i sukcesywnie wzrastająca liczba klientów, którzy chcą płacić kartami, zegarkami, smartfonami to bez wątpienia ważny sygnał dla przedsiębiorców. Aby dobrze wykorzystać ten trend, na drodze rozwoju biznesu, warto zapewnić klientom dostęp do nowoczesnych form płatności. Oznacza to konieczność instalacji w punktach handlowo-usługowych nowych lub kolejnych terminali płatniczych. Co w sytuacji, gdy jesteś mobilnym przedsiębiorcą i nie chcesz nosić ze sobą kolejnego urządzenia, o którym trzeba pamiętać, ładować je i serwisować? Z takim wyzwaniem mierzą się m.in. firmy działające w branży kurierskiej, transportowej i logistycznej oraz małe i średnie firmy, które świadczą usługi mobilnie i dużą wagę przykładają do wygody i swobody prowadzenia biznesu, np. kosmetyczki, fryzjerzy, fizjoterapeuci, lokale gastronomiczne czy specjaliści prowadzący własną praktykę medyczną.

PolCard from Fiserv od ponad trzech dekad tworzy rzeczywistość bez barier płatniczych. Projektuje i dostarcza rozwiązania, które pomagają przedsiębiorcom budować przewagę konkurencyjną. Nowością jest mobilna aplikacja płatnicza PolCard® Go - rozwiązanie typu softpos, które można zainstalować na telefonie lub tablecie z modułem NFC i systemem Android w wersji 8.1 bądź wyższej. Dzięki temu przedsiębiorca lub dostawca wykorzystuje urządzenie, które już ma w swojej kieszeni do przyjmowania płatności zbliżeniowych. A klient może zapłacić w preferowany dla siebie sposób: kartą, telefonem, czy tzw. wearables – np. opaską, czy zegarkiem. Przewaga jakościowa, którą zapewniają najnowsze technologie i innowacje pozwala przedsiębiorcom pozyskiwać nowych klientów i wyróżnić się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku!

„Naszym celem było stworzenie rozwiązania, które upraszcza i ułatwia przyjmowanie płatności bezgotówkowych w sektorze MŚP. PolCard Go from Fiserv rewolucjonizuje pracę osób, którym zależy na mobilności. Liczba użytkowników aplikacji przekroczyła tysiąc i wciąż rośnie. Korzystają z niej zarówno kurierzy, dostawcy, jak i taksówkarze, lokale gastronomiczne czy fizjoterapeuci – mówi Krzysztof Polończyk, Prezes Zarządu Fiserv Polska S.A., właściciela marki PolCard.

Terminal w kieszeni: i wygodnie, i ekologicznie

Jak wygląda przyjmowanie i dokonywanie płatności na telefonie lub tablecie z zainstalowaną aplikacją? Niemal identycznie jak w przypadku płatności z wykorzystaniem terminala płatniczego. Sprzedawca wpisuje kwotę transakcji w aplikacji, a klient zbliża do telefonu np. kartę płatniczą – i gotowe! Przy płatności powyżej 100 zł klient ma możliwość zatwierdzenia transakcji kodem PIN, który wpisuje bezpośrednio na telefonie sprzedawcy. Poufność wpisywanych cyfr zapewniają najnowsze rozwiązania technologiczne. Aplikacja została certyfikowana przez największe organizacje płatnicze na świecie – Visa i Mastercard.

PolCard Go from Fiserv to synonim pełnej swobody i komfortu przyjmowania płatności. Za sprawą aplikacji, którą można zainstalować na firmowym urządzeniu, terminal płatniczy można mieć zawsze pod ręką. Ta innowacja płatnicza jest również sprzymierzeńcem przedsiębiorców, dla których ważny jest aspekt środowiskowy. Aby zacząć akceptować w firmie płatności bezgotówkowe, nie trzeba kupować nowego sprzętu – aplikacja rozszerza możliwości już posiadanego urządzenia. Nie ma też potrzeby cyklicznej wymiany urządzenia na nowszy model. Aplikacja jest na bieżąco aktualizowana i wzbogacana o nowe funkcjonalności oraz zabezpieczenia. Znika również potrzeba ładowania kolejnego urządzenia i zużycie energii. PolCard Go eliminuje również konieczność drukowania potwierdzenia płatności za towar lub usługę. Przyjmujący płatność może je wysłać z aplikacji PolCard Go w formie cyfrowej – prosto na adres e-mailowy klienta.

Wygodne płatności bezgotówkowe również w dużych firmach

Aplikacja PolCard Go świetnie sprawdza się nie tylko w przypadku mobilnych przedsiębiorców z sektora MŚP, ale także jako odpowiedź na potrzeby płatnicze dużego biznesu. Pozwala przyspieszyć i uprościć proces obsługi płatności przy zachowaniu niskich kosztów operacyjnych np. w sieciach handlowych, firmach kurierskich i logistycznych, firmach sprzedaży bezpośredniej czy przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją hurtową. Aplikację można łatwo zaimplementować i zintegrować z firmowym oprogramowaniem działającym w systemie Android za pomocą interfejsu App2app.

