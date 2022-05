W tym roku powraca żużlowe Grand Prix na Stadionie Narodowym w Warszawie! W tekście prezentujemy listę triumfatorów z minionych lat, opiszemy kiedy dokładnie odbędzie GP na Narodowym 2022, a także podpowiemy gdzie można obejrzeć to wydarzenie. Prawdziwi fani żużla na pewno nie odpuszczą tych zawodów! Zapraszamy do lektury.

Historia Grand Prix na Narodowym – kto wygrywał poprzednie edycje?

Po raz pierwszy Grand Prix na Stadionie Narodowym w Warszawie zagościło w 2015 roku. W obecnym sezonie zmagania na tym obiekcie powracają po dwuletniej przerwie, gdy z powodu pandemii cały cykl był mocno przebudowany. Jak wygląda lista zwycięzców?

W roku 2015 premierowe GP na Narodowym wygrał Matej Zagar (Słowenia). Podium uzupełnili Chris Harris (Wielka Brytania) oraz Jarosław Hampel (Polska).

Rok 2016 to triumf Taia Woffindena (Wielka Brytania), za którego plecami znaleźli się Greg Hancock (USA) oraz Matej Zagar (Słowenia).

Edycję zmagań w 2017 roku wygrał Fredrik Lindgren (Szwecja). Drugie miejsce przypadło Maciejowi Janowskiemu (Polska) a trzecie zajął Jason Doyle (Australia).

2018 rok był ponownie szczęśliwy dla Taia Woffindena (Wielka Brytania). Na podium stawali także Maciej Janowski (Polska) oraz Fredrik Lindgren (Szwecja).

Ostatnie do tej pory zawody GP na Narodowym, w roku 2019, wygrał Leon Madsen (Dania) wyprzedzając Fredrika Lindgrena (Szwecja) i Patryka Dudka (Polska).

Żużlowe GP na Narodowym 2022 – kiedy zawody? gdzie je obejrzeć?

W Polsce żużel jest sportem niezwykle popularnym, stąd oglądanie najbardziej prestiżowego cyklu imprez indywidualnych, również cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tegoroczne zmagania wystartują 30 kwietnia w Gorican (Chorwacja), z kolei druga runda to Grand Prix na Stadionie Narodowym w Warszawie (Polska) zaplanowane na 14 maja.

Nie wszyscy kibice będą mieli okazję oglądać rywalizację na żywo, bowiem bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Gdzie zatem można zobaczyć transmisję? Wiele osób będzie szukało jej w telewizji. Prawa do pokazywania zmagań ma grupa Discovery, co oznacza, że zawody będą do obejrzenia w telewizji Eurosport. Na otwartych kanałach grupy dostępną będą polskie edycje SGP 2022.

Część osób może szukać transmisji w internecie. Gdzie m.in. dostępne są takie transmisje? Niektóre imprezy sportowe streamują bukmacherzy. Choćby związana z żużlem firma eWinner. Wpisując eWinner kod promocyjny można założyć konto i otrzymać dostęp do bezpłatnych transmisji wydarzeń sportowych. Przy okazji rejestrując nowe konto można uzyskać eWinner bonus powitalny.

Na ten moment nie jest wiadomo, czy transmisje z żużlowego Grand Prix będzie dostępne w tej formie, ale warto śledzić rozwój wydarzeń i mieć kilka dostępnych opcji na oglądanie.

Grand Prix na Narodowym 2022 – kto wystartuje?

W poszczególnych zawodach żużlowego cyklu Grand Prix o indywidualne mistrzostwo świata walczy zawsze 16 zawodników. Jest to 15 stałych uczestników oraz 1 otrzymujący tzw. dziką kartę na konkretne zawody.

Stałymi uczestnikami Spedway Grand Prix 2022 są:

Bartosz Zmarzlik (Polska), Maciej Janowski (Polska), Fredrik Lindgren (Szwecja) Tai Woffinden (Wielka Brytania), Leon Madsen (Dania), Max Fricke (Australia), Jason Doyle (Australia), Robert Lambert (Wielka Brytania), Anders Thomsen (Dania), Martin Vaculik (Słowacja), Paweł Przedpełski (Polska), Mikkel Michelsen (Dania), Patryk Dudek (Polska), Jack Holder (Australia) i Dan Bewley (Wielka Brytania).

Dwaj ostatni zastąpili Artioma Łagutę oraz Emila Sajfutdinowa, którzy zostali zawieszeni przez światową federację.

Speedway Grand Prix 2022 – jak wygląda punktacja?

Kibice na przestrzeni lat mogli zaobserwować już wiele pomysłów na zliczanie punktów w Grand Prix. Jak w tym roku będą punktowane poszczególne rundy?

Podobnie jak w ubiegłym roku nie będą zliczane poszczególne „małe punkty” wywalczone biegowo, za to przyznawane będą punkty za miejsce na koniec konkretnych zawodów. I tak za wygraną rundę Grand Prix można zdobyć 20 punktów, miejsce drugie to 18 punktów, trzecie 16 punktów a czwarte 14 punktów.

Za pozycję piątą w zawodach dany uczestnik otrzyma 12 „oczek”, za szóstą 11, za siódmą 10 a za zajęcie ósmej lokaty 9 punktów.

Kolejne lokaty to każdorazowo jeden punkt mniej. Od 8 „oczek” za zajęcie dziewiątej lokaty, po 1 punkt za ostatnie miejsce w danych zawodach. Przypomnijmy, że za każdym razem rywalizuje 16 zawodników.

Na koniec sezonu zliczone będą punkty z poszczególnych rund Speedway Grand Prix i w ten sposób wyłoniony zostanie indywidualny mistrz świata na żużlu w sezonie 2022.

Uczestnictwo w nielegalnych grach hazardowych podlega odpowiedzialności karnej. Hazard związany jest z ryzykiem. Wskazany w artykule podmiot posiada zezwolenie Ministerstwa Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych: eWinner Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000692778, NIP: 5862321957, REGON: 368141505) - zezwolenie z dnia 30 października 2018 r. na okres 6 lat o numerze PS4.6831.29.2017.

Materiał przygotowany przez Meczyki.pl i eWinner