Kusząca kraina wina

To, że Polacy pokochali Chorwację – to jasne. Tym razem proponujemy odwiedziny w Kvarnerze, regionie słynącym z zabytków, lazurowego morza i znakomitego wina.

Kraj nad Adriatykiem przyciąga niezliczonych wielu rodaków, bo jest tu wszystko, czego potrzeba do udanych wakacji: pyszne jedzenie, błękitne morze i przyjaźni gospodarze. Na dodatek Dodatkowo już wkrótce LOT uruchomi właśnie bezpośrednie połączenia z Warszawy do Rijeki, więc nad Adriatykiem można znaleźć się w niecałe dwie godziny oraz do Zagrzebia, Dubrownika, Splitu i Zadaru. Tym samym Chorwacja będzie na wyciągnięcie ręki. Polacy już od dawna tłumnie przybywają przyjeżdżają do Chorwacji, a kraj ten jest jednym z najchętniej wybieranych przez nas miejscem wypoczynku. W 2019 roku (ostatnim przed pandemią) liczba gości z Polski zbliżyła się do miliona, zaś w 2021 roku, pomimo obostrzeń, magiczna granica została przekroczona padła. Nic dziwnego, że przewoźnicy także chcą skorzystać na tym boomie, otwierając połączenia alternatywne dla długiej podróży samochodem. Połączenia kolejowe z Polski do Chorwacji chcą zaoferować czeskie koleje, a w sezonie Lato 2022 LOT oferuje pasażerom połączenia do kilku chorwackich miast: Zagrzebia, Dubrownika, Splitu, Zadaru i Rijeki.

Wybraliśmy się nad Adriatyk tym ostatnim, najnowszym połączeniem samolotem, do Rijeki, by sprawdzić, co oferuje położony pomiędzy Istrią a Dalmacją piękny region Kvarner. Lot z Warszawy do Rijeki trwa półtorej godziny i jest to niezwykle wygodna opcja wobec wielogodzinnej podróży samochodem. Ten zaś stosunkowo niedrogo można wynająć na miejscu, a najlepsze ceny znajdziemy rezerwując auto z wyprzedzeniem przez internet. W Chorwacji epidemia Covid jest już opanowana i ogromna większość ograniczeń została odwołana wszystkie ograniczenia zostały zniesione. Tym samym przy przekraczaniu granicy nie trzeba pokazywać żadnych innych dokumentów poza ważnym dowodem osobistym lub paszportem. O maseczce musimy tylko pamiętać, gdyby podczas pobytu potrzebna była wizyta u lekarza bądź w szpitalu. Absolutnie tego czytelnikom nie życzymy, ale warto wiedzieć, że Chorwacja ma jedną z najlepszych publicznych służb zdrowia w Europie. Zwiedzanie Kvarneru zaczynamy od stolicy regionu, Rijeki. To piękne miasto, trzecie w kraju pod względem liczby mieszkańców, którego historia sięga starożytności, jest obecnie najważniejszym portem Chorwacji.

Przechodząc dawną główną bramą miejską, nad którą góruje okrągła wieża, wąską średniowieczną uliczką trafiamy na Plac Ivana Koblera, niegdyś administracyjne i handlowe centrum Rijeki. Tu znajdowała się siedziba władz miejskich oraz niewielki targ, gdzie zarówno w sklepach, jak i pod gołym niebem handlowano wszystkimi towarami, jakie znała ówczesna Europa. Wychodząc z placu z drugiej strony, trafimy na imponujący rzymski łuk. Nie jest to jednak, jak do niedawna sądzono, łuk triumfalny, a główne wejście do znajdującej się tu w starożytności rzymskiej warownej osady Tarsatica, będącej jednym z ważniejszych punktów w imperialnym systemie komunikacyjnym i obronnym Claustra Alpium Iuliarum. Przechodząc pod łukiem trafiamy do serca rzymskiej Tarsatiki. Na Forum udostępnionym dziś zwiedzającym, gdzie można zobaczyć fragmenty ścian wzniesionych za pomocą rzymskiej techniki opus mixtum, łączącej wielkie bloki miejscowego piaskowca z wąskimi cegłami. Kolejny punkt programu to katedra św. Wita, patrona miasta, jedyna w Chorwacji świątynia w formie barokowej rotundy. Wzniesiono ją w XVII wieku na wzór słynnej weneckiej bazyliki Santa Maria della Salute. W kościele przechowywany jest cudowny krucyfiks, z którym związana jest średniowieczna legenda. Jeden z mieszkańców miasta, wściekły na niepowodzenie w kartach i brak boskiej pomocy, cisnął kamieniem w figurę Chrystusa. Z tej miała trysnąć świeża krew, a ziemia otworzyła się i pochłonęła bluźniercę, pozostawiając na powierzchni jedynie zbrodniczą dłoń. Ta została spalona, a na pamiątkę tych wydarzeń krucyfiks ozdobiono dłonią odlaną z brązu.

Tuż obok katedry znajduje się wejście do systemu podziemnych korytarzy, ciągnących się na ponad 300 metrów. Wzniosło Wybudowało je włoskie wojsko w czasach podczas II wojny światowej, jako schron dla mieszkańców w czasie licznych alianckich nalotów na miasto i port. Dziś podziemne korytarze bezpłatnie udostępniane są zwiedzającym. Najlepszy widok na miasto rozpościera się z wzniesionego w XIII wieku zamku Trsat. To jedna z najlepiej zachowanych średniowiecznych warowni w Chorwacji. Warto wdrapać się na najwyższą wieżę, bo nagrodą jest fantastyczna panorama Rijeki, a następnie odpocząć na zamkowym dziedzińcu, gdzie podają pyszne lody i równie dobre, schłodzone lokalne wino. Nieopodal Rijeki leży niewielka Opatija. Od blisko 200 lat najsłynniejsza i najbardziej prestiżowa kurort miejscowość wypoczynkowa na chorwackim wybrzeżu. Niewielką rybacką wioskę „odkryli” w XIX wieku zamożni kuracjusze z całego imperium Austro-Węgier i zaczęli ściągać tu na wypoczynek. W połowie XIX wieku pojawiły się pierwsze, ekskluzywne hotele, takie jak do dziś służące gościom „Kvarner” czy „Imperial”. W Opatiji gościli także słynni Polacy: Józef Piłsudski czy Witkacy. Zaś szczególnie to miejsce upodobał sobie Henryk Sienkiewicz, który był w Opatiji mieście trzykrotnie i tu ponoć świętował zdobycie literackiego Nobla.