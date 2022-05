Cena dobrego materaca – ile powinna wynosić?

W czasach kiedy większość osób żyje w biegu i nie zastanawia się nad regeneracją organizmu coraz więcej ludzi budzi się niewypoczętych, obolałych i niedospanych. Tempo życia to jedno, ale często winowajcą okazuje się złe przygotowanie przestrzeni do regeneracji - łóżka. Pierwszą podstawową sprawą jest wybór materaca. Ile warto przeznaczyć na nowy materac?

Na co dzień nie zastanawiamy się nad swoim snem, po prostu po dniu pracy idziemy spać, a rano wstajemy. Ale co gdyby pomyśleć o tym, że sen zajmuje ok. 30-40 % naszego życia ? Sen to podobna ilość czasu, co praca na pełen etat. Czy ktokolwiek wyobraża sobie iść do pracy w byle czym? Zazwyczaj nie szczędzimy czasu i środków, żeby w pracy wyglądać schludnie, czysto i czuć się dobrze. Dlaczego by takiej samej wagi nie przykładać do jakości snu?

O jakich kwotach mowa?

Oczywiście, nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, bo najtańsze materace można kupić za naprawdę nieduże pieniądze, jednak zastanówmy się, ile wynosi cena porządnego materaca. Wszystko zależy od preferencji użytkownika - porządne materace piankowe (w standardowym wymiarze 80x200) oscylują w granicach ok. 1200-2400 zł, ceny za materace lateksowe to ok. 1500 zł, szukając materaca sprężynowego możemy znaleźć nawet takie w kwocie powyżej 1000 zł, ale ich górna granica to nawet 3000 zł. Ceny materacy ekologicznych sięgają nawet prawie 4000 zł. Oczywiście ceny rosną razem z wielkością materaca.

Widełki są zatem dosyć spore. Niektórych mogły przerazić szczególnie te górne kwoty, a jeśli dodatkowo potrzebują rozmiaru większego niż wspomniany, cena wydaje się zawrotna. Warto jednak zastanowić się, czy to naprawdę jednorazowy wydatek - po pierwsze wiele sklepów oferuje rozłożenie płatności na raty, a po drugie, nawet jeśli zdecydujemy się opłacić całość, to dzieląc ten wydatek na liczbę miesięcy użytkowania kwota nie wygląda już na tak wygórowaną.

Dla przykładu materac piankowy Hilding Rumba w rozmiarze 160x200 kosztuje 3819 zł. Materac objęty jest 15-letnią gwarancją. 15 lat to 360 miesięcy. Dzieląc 3819 zł na 360 miesięcy, wychodzi 10,61 zł/ miesięcznie. To nawet mniej niż subskrypcja premium niektórych aplikacji do słuchania muzyki. Czy taka kwota nie jest warta zainwestowania dla komfortu oraz zdrowia własnego snu?

Gdzie znaleźć wymarzony materac?

Wybór pierwszego materaca dostosowanego do naszych potrzeb zapewne będzie łatwiejszy po wcześniejszym przetestowaniu wybranych modeli. Istnieją sklepy oferujące "poleżenie" na ich materacach celem sprawdzenia, jaki model jest najbardziej komfortowy. W większych miejscowościach jest naprawdę spory wybór takich miejsc, warto sprawdzić chociażby materace w Lublinie. Niektórzy jednak nie są zwolennikami takiego rozwiązania, nie potrzebują sprawdzać produktu przed zakupem, a dodatkowo cenią sobie oszczędność czasu, jaką dają zakupy online. Z pewnością zalety, jakie ma kupowanie materaca przez internet są dodatkowym bodźcem do wybrania tej formy zakupu. Niezależnie od tego, w jaki sposób zamówimy wymarzony materac, jeśli będzie on dostosowany do naszych potrzeb, posłuży na pewno na długie lata, a sen będzie przyjemną regeneracją.