Top 10 produktów na lato, które warto mieć w swojej kosmetyczce

Lato to wyjątkowo miła pora roku. Możemy zrzucić dodatkowe ubrania i cieszyć się wyłącznie ładną pogodą. Jednak słońce, chociaż przyprawia nas o lepszy nastrój, nie jest tak dobre dla naszej skóry, jak mogłoby się wydawać. By móc w pełni cieszyć się z wakacyjnego klimatu, warto zadbać o jej kondycję już teraz. Poniżej prezentujemy 10 produktów, które powinny znaleźć się w Twojej wakacyjnej kosmetyczce. Nawilżenie, ujędrnianie i piękne zapachy – niech właśnie takie będzie to kosmetyczne lato! Zapraszamy do lektury!

Krem: nawilżający oraz z filtrem SPF do twarzy i ciała

Krem nawilżający jest to absolutnym must-have wakacyjnej pielęgnacji. Dostarcza naszej skórze cennych składników, które mają za zadanie utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia. Dzięki temu nasza skóra jest sprężysta i gładka. Gdy skórze brakuje nawilżenia robi się szara i zmęczona. Często też się łuszczy. Warto więc zadbać, zwłaszcza w ciepłe miesiące o dodatkową dawkę nawilżenia.

Ważne jest również wybieranie – poza kremem nawilżającym - kremów ochronnych z filtrem. Można je najczęściej stosować na twarz i ciało, ponieważ ich głównym zadaniem jest stworzenie bariery ochronnej dla promieni słonecznych. Przy wyborze takiego kremu warto kierować się zasadą – im wyższy SPF, tym lepiej. Na lato minimalna ochrona to SPF30 (na ciało) i SPF50 (na twarz). Wtedy wprawdzie nasza skóra się nie opali, ale to dobrze! Opalenizna jest oznaką poparzenia słonecznego a piękny, brązowy kolor skóry możemy uzyskać bez ingerencji słońca (piszemy o tym poniżej). Warto również zwrócić uwagę by krem ochronny posiadał ochronę zarówno UVA jak i UVB.

Mgiełka odświeżająca

To zbawienie zwłaszcza podczas wakacyjnych podróży. Odświeżenie skóry to konieczność, gdy przez długi czas jesteśmy wystawieni na ekspozycję promieni słonecznych. Warto nawilżać skórę naszej twarzy i ciała zawsze wtedy, gdy czujemy taką potrzebę (następnie nałóżmy krem z filtrem!). W ten sposób dostarczamy jej dodatkowej porcji nawilżenia oraz zapobiegamy odwodnieniu. To, co szczególnie ważne w procesie utrzymania odpowiedniego nawilżenia to kwestia nawadniania także od wewnątrz. Pij minimum 2,5 litra wody dziennie. Dzięki temu wzmocnisz barierę skóry przed odwodnieniem a sama będziesz się zdecydowanie lepiej czuć.

Podkład lub krem BB/CC z filtrem

Każda kobieta lubi pięknie wyglądać, stąd makijaż to jeden z nieodzownych elementów, w drodze do uzyskania przez nas idealnego wizerunku. Na wakacjach bądź po prostu w lato, zdecydowanie trudniej jest utrzymać trwałość makijażu. Warto więc zrezygnować z ciężkich, zapychających pory podkładów, na rzecz lekkich, mineralnych formuł. Wybierając podkład, zwróćmy uwagę by posiadał on filtr SPF. Coraz więcej marek na rynku proponuje ochronę SPF 15, co stanowi dodatkowe wzmocnienie kremu. Jeżeli jednak jesteś fanką połączenia tych dwóch kosmetyków – kremu i podkładu – możesz zdecydować się na ich wspólną formułę w postaci BB (Beauty Balm) lub CC (Color Control Cream lub Color Correction Cream, z większą ilością pigmentu).

Wodoodporny tusz do rzęs

To kolejny kolorowy kosmetyk, który warto mieć w kosmetyczce. Podkreślone oko dodaje nam pewności siebie i poczucie piękna. Nie jest jednak atrakcyjne, gdy pod wpływem wody rozpuszcza się a my wyglądamy jak małe pandy. Warto więc, decydując się na wakacyjne wojaże, zdecydować się na wodoodporną formułę tuszu i nie martwić się o jego trwałość.

Płatki pod oczy

To doskonałe uzupełnienie pielęgnacji, której zwłaszcza wymagają latem okolice oczu. To tam znajduje się najcieńsza warstwa skóry, która najszybciej ulega degradacji, w efekcie czego pojawiają się zmarszczki. Odpowiednio dobrane płatki dostarczą nam nawilżenia a także bomby witaminowej, np. witaminy C, która znana jest ze swoich antyoksydacyjnych właściwości.

Peeling do ciała

Lato to czas, gdy eksponujemy swoje ciało w bardziej kusych sukienkach czy stroju kąpielowym. Warto więc zadbać o odpowiednie złuszczenie martwego naskórka po zimie i przygotowanie ciała na przyjęcie właściwości odżywczych. To również doskonały sposób przed nałożeniem balsamu brązującego do ciała, który z powodzeniem zastąpi nam opalanie i będzie dla nas dużo bardziej bezpieczny. Dzięki odpowiedniemu peelingowi, nasze ciało będzie gładkie a kosmetyk nie zostawi smug. Same korzyści!

Balsam brązujący do ciała

To zdecydowanie top of the top kosmetyków w wakacyjnej torbie, poza kremem z filtrem. Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo szkodzi naszej skórze słońce. Gdy zdamy sobie jednak z tego sprawę, nie należy się martwić bowiem możemy wciąż być pięknie opalone bez potrzeby spędzania kilku godzin dziennie leżąc na plaży. Teraz odpowiednio dobrany balsam zastąpi nam wszystko to, w ramach jednej aplikacji.

Balsam po opalaniu

Gdy jednak zdecydujemy się położyć na chwilę na plaży (zachowajmy umiar!), po jej opuszczeniu warto ukoić naszą skórę i dostarczyć jej substancji odżywczych w postaci łagodzącego balsamu. Najczęściej takie kosmetyki zawierają w składzie pantenol, aloes czy masło shea. Wszystko po to, żeby obniżyć skutecznie temperaturę naszego ciała i wspomóc go w regeneracji naskórka.

Szampon nawilżający

Wiele z nas zapomina, że włosy, podobnie jak skóra, wymagają nawilżenia i są narażone na działanie czynników zewnętrznych. Warto więc – nie tylko latem – zadbać o ich właściwą pielęgnację. Dobrze dobrany szampon do potrzeb naszych włosów i skóry głowy może sprawić, że poczujemy wyjątkowy komfort. Nie oszczędzajmy więc na naszym i naszych włosów samopoczuciu!

Mgiełka zapachowa

To zwieńczenie wakacyjnej atmosfery. Jako ludzie bardzo mocno przywiązujemy się do zapachów i wiążemy je ze wspomnieniami. Wypełnij więc swoje wakacyjne miesiące wyjątkową nutą zapachową, która pozwoli Ci przeżyć ten czas pięknie. Gwarantujemy, że czując go przy innej okazji, zawsze myślami będziesz na urlopie!

