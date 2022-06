Wzdęcia – objawy i przyczyny wzdęć

Wzdęcia i gazy to objawy, które powodują dyskomfort i wpływają na codzienne życie. Powiększony obwód brzucha sprawia, że możemy nie czuć się komfortowo w ubraniach. Przyczyny wzdęć mogą obejmować np. dietę bogatą w przetworzone produkty lub chorobę.. Występują one również częściej u kobiet niż u mężczyzn1. Jak wygląda leczenie wzdęć? Co stosować na wzdęcia?

Przyczyny wzdęć i gazów

Przyczyny wzdęć obejmują zarówno czynniki, na które mamy wpływ, jak i niektóre choroby. Wzdęcia brzucha mogą być spowodowane gromadzeniem się gazów w jelitach. Zwiększone ilości gazów mogą być skutkiem aerofagii, czyli nadmiernego połykania powietrza lub nadprodukcji gazu przez bakterie okrężnicy lub jelita cienkiego. Przerost bakterii w jelicie cienkim (SIBO) oraz dieta bogata w fermentujące, słabo trawione i wchłaniane węglowodany mogą wpływać na powstawanie wzdęć i gazów2.

Wzdęcia i gazy mogą być związane z zaparciami. Zatrzymany stolec może powodować upośledzenie odprowadzania gazów i spowolnienie pasażu jelitowego. Wpływ mogą mieć również takie czynniki jak szybki przyrost masy ciała, który wiąże się ze zwiększoną częstością występowania wzdęć. Oprócz tego dysbioza, czyli zmiana liczby i rodzaju bakterii w okrężnicy, może prowadzić do zwiększonego wytwarzania gazów poprzez fermentację lub zmniejszonego ich zużycia, co prowadzi do zwiększonej zawartości gazów w okrężnicy, a w konsekwencji przyczynia się do powstawania wzdęć2.

Jakie są charakterystyczne objawy wzdęć?

Wzdęcia i gazy to dolegliwości żołądkowo-jelitowe, z którymi boryka się nawet 30% społeczeństwa1. Wzdęcie brzucha jest subiektywnym odczuciem, które często wiąże się z zauważalnym powiększeniem obwodu brzucha2.

Objawy wzdęć to1:

subiektywne odczucie gazów w jelitach,

uczucie ucisku w brzuchu,

uczucie powiększenia obwodu brzucha,

uczucie pełności.

Wzdęcia diagnozowane są na podstawie kryteriów rzymskich. Kryteria diagnostyczne to1:

Nawracające wzdęcia występujące średnio co najmniej jeden dzień w tygodniu. Wzdęcia powinny być głównym objawem z przewodu pokarmowego. Brak spełnienia kryteriów IBS, zaparć czynnościowych, biegunki czynnościowej lub zespołu stresu poposiłkowego. Początek objawów powinien nastąpić co najmniej 6 miesięcy przed postawieniem diagnozy. Objawy powinny być prezentowane w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Wzdęcia – kiedy trzeba udać się do lekarza?

Jeśli oprócz wzdęć towarzyszą nam inne objawy, najlepiej od razu zgłosić się do lekarza, aby wykluczyć poważne choroby. Uwagę powinny zwrócić takie objawy jak:

utrata masy ciała,

krwawienie z odbytu,

objawy sugerujące niedokrwistość

Jak w przypadku każdego innego schorzenia, ocena rozpoczyna się od szczegółowej historii choroby, badania fizykalnego i odpowiednich testów diagnostycznych. Należy wykluczyć organiczne przyczyny wzdęć, takie jak celiakia i inne zaburzenia wchłaniania, zaburzenia motoryki jelit, przewlekła rzekoma niedrożność jelit i inne2.

Leczenie wzdęć – jak wygląda?

W przypadku leczenia wzdęć pomocne może być zastosowanie diety z wyłączeniem produktów gazotwórczych, takich jak: ciemne pieczywo, otręby, warzywa kapustne, cebula, rośliny strączkowe i niektóre owoce3. Produkcji gazów sprzyjają też sztuczne słodziki, takie jak sorbitol, mannitol, ksylitol. Około 70% pacjentów, u których stwierdzono nadwrażliwość na gluten bez celiakii, zgłasza wzdęcia, jednak wydaje się, że przyczyną są produkty zawierające dużą ilość fruktanów i FODMAP (fermentujących oligo-, di- i monosacharydów)1. Wpływ na wzdęcia mogą również mieć bakterie probiotyczne, które stabilizują funkcję bariery jelitowej oraz zahamowują wzrost flory patogennej. Wpływa to na zmniejszenie nasilenia objawów3.

Według badań olejek miętowy może wpływać na rozluźnienie mięśni gładkich, modulację wrażliwości trzewnej, ponadto wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne4,5.

Leczenie wzdęć odbywa się za pomocą leków modyfikujących florę jelitową, leków prokinetycznych, preparatów enzymów oraz adsorbentów i substancji zmniejszających napięcie powierzchniowe3. Można stosować preparaty dostępne w aptece zawierające symetykon, takie jak Ulgix Wzdęcia. Symetykon zmniejsza napięcie powierzchniowe powodując pękanie pęcherzyków gazu. Dzięki temu wpływa na zmniejszenie ryzyka wzdęć poprzez zwiększone uwalnianie gazów6,7.

Bibliografia:

