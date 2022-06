Dlaczego w czerwcu mamy dobrą pogodę na tęczowe skarpetki?

W czerwcu pogoda nie rozpieszcza. Nad Polską wiszą burzowe chmury homofobii i transfobii – polskie prawo po raz trzeci z rzędu zostało uznane za najbardziej homofobiczne w całej Unii Europejskiej. Jak więc przejść po tęczy do lepszej, bardziej różnorodnej rzeczywistości? Koniecznie w skarpetkach, które dają ciepło społecznego wsparcia!

Many Mornings, łódzki producent kolorowych skarpetek nie do pary, rozpoczyna właśnie kampanię o nazwie Many Colors of Love. To akcja społeczna dedykowana specjalnie na Pride Month - z której wszelkie profity finansowe trafią do Grupy Stonewall. Dlaczego to właśnie lokalna organizacja została partnerem kampanii? Z dorocznego raportu ILGA-Europe wynika, że Polska to wciąż najbardziej homofobiczne i transfobiczne państwo w Unii Europejskiej. Dlatego zapadła decyzja, by zysk z międzynarodowej sprzedaży przeznaczyć na wsparcie społeczności LGBT+ właśnie tu, w ojczyźnie. Mimo, że Many Mornings koloruje stopy już w 28 krajach na świecie, a skarpetkowa społeczność kwitnie nie tylko w Polsce, ale także m.in. w Niemczech, Holandii i Francji, to serce firmy w dalszym ciągu bije w centrum Europy – w Łodzi. Wkrótce nadejdzie czas, gdy nad miejscowym niebem także wzejdzie tęcza!

Skarpetki nie do pary - lewa inna niż prawa - dobrze wiedzą, że piękna całość składa się z różnych elementów. Bycie sobą i różnorodność to fundament, na którym postawiliśmy naszą firmę ponad 7 lat temu. – mówi Adrian Morawiak, CEO & CoFounder Many Mornings – Zawsze kieruje nami też nonkonformizm i odwaga. Dlatego zachęcamy, by - nie tylko w czerwcu, ale każdego poranka - odważnie występować w imieniu społecznej równości.

Co oznacza Many Colors of Love? Przede wszystkim możliwości swobodnej ekspresji uczuć. Dlatego Many Mornings specjalnie na miesiąc dumy zaprojektowało PRIDE BOX. To pudełko prezentowe, którym możesz obdarować wszystkich, których kochasz (w tym także siebie). Zawiera kolorowe skarpetki «Over the Rainbow», okolicznościowe vlepki oraz kredki. To właśnie ostatni element zestawu jest kluczowy, ponieważ PRIDE BOX jest jednocześnie kolorowanką. Każdy użytkownik może je pomalować w barwy swojej tożsamości. To zaproszenie do ekspresji twórczej i opowiedzenia historii o sobie; zaproszenie dobroczynne - bowiem 100% zysku ze sprzedaży PRIDE BOXU trafia do Grupy Stonewall, która wspiera pełne społeczne włączenie osób LGBT+.

Każdą pozytywną zmianę najlepiej zaczynać od siebie. Pierwszy krok Many Mornings postawiło już w zeszłym roku. Wtedy odbyły się warsztaty z inkluzywnego języka dla pracowników i zarządu, prowadzone przez wykwalifikowanych edukatorów z NGO. Z kolei w trakcie tegorocznego Pride Month osoby, które na co dzień budują świat kolorowych skarpetek, będą uczestniczyć w Paradach Równości. Tęczowe skarpetki na pewno zawitają do Warszawy, a być może wybiorą się w podróż także do niemieckiej Kolonii. Każdego czerwca w sercach i na stopach może po prostu wygrać duma z bycia sobą!