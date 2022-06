Kamień, użyteczne dzieło sztuki – najpiękniejsze skarby natury w twoim wnętrzu

Kamienne blaty, parapety, podłogi czy pokrycia ścian zachwycają niepowtarzalną urodą. Ale zalet mają znacznie więcej! Ich wyjątkowa trwałość oznacza bezproblemowe użytkowanie przez lata oraz podnosi wartość nieruchomości. To procentuje i przy sprzedaży, i przy wynajmie, a na co dzień oferuje wyższy komfort życia.

Kamienie naturalne w polskich wnętrzach pojawiają się coraz częściej. Mimo to wiele osób obawia się po nie sięgać ze względu na cenę. Czy słusznie? Nie – te wyjątkowe materiały dostępne są w wielu przedziałach cenowych, nie tylko ekskluzywnych. Koszt zależy m.in. od gatunku, formatu płyty i jej grubości. Dużą rolę oczywiście odgrywa też skala przedsięwzięcia – granitowe blaty do kuchni nie wyniosą tyle, ile marmurowa posadzka do rozległego salonu.