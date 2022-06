Wyjątkowa kawa powstaje z troski o wysoką jakość

Pozyskiwanie kawy wysokiej jakości to sztuka, która wymaga zaangażowania, pasji oraz troski. Od precyzyjnej selekcji nasion kawowca, aż po bogaty aromat i smak w każdej filiżance kawy Nespresso. W trakcie tego procesu liczy się troska o środowisko naturalne oraz ludzi. O zrównoważonym rozwoju i dbałości o jakość opowiada Wojciech Modest Amaro – ambasador marki Nespresso w Polsce.

Wartości, które łączą

Wojciech Amaro znany jest z szukania odważnych połączeń przy jednoczesnym kultywowaniu tradycji, a w jego restauracjach pierwsze skrzypce grają świeże produkty najwyższej jakości. Wierzy, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona natury i życie w zgodzie z nią, bo tylko w ten sposób będziemy mogli czerpać z niej to, co najcenniejsze, jeszcze przez długie lata. Szef kuchni od lat współpracuje z lokalnymi dostawcami, którzy troszczą się o uprawianą ziemię i szanują jej plony.

Troska to słowo, które jest ze mną od zawsze – w każdym obszarze mojego życia. To dla mnie coś oczywistego, bez czego nie ma codzienności – mówi Wojciech Modest Amaro – W życiu zawodowym troska to przede wszystkim dbałość o jakość. Wiem, skąd pochodzą produkty, z których przygotowuję dania, jak były uprawiane i przez kogo. I taki sam łańcuch wartości jest ważny dla Nespresso przy tworzeniu kawy, którą ja z przyjemnością serwuję moim gościom – dodaje.