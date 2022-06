Klimatyzatory przenośne – sposób na upał w domu lub mieszkaniu

Najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z wysokimi temperaturami w domu lub mieszkaniu podczas upalnych dni jest wykonanie klimatyzacji. Wybór popularnych, instalowanych na stałe klimatyzatorów typu split nie zawsze jest jednak możliwy. W takiej sytuacji sprawdzonym rozwiązaniem jest zakup klimatyzatora przenośnego.

Klimatyzator przenośny to urządzenie, które nie wymaga montażu. Wystarczy ustawić go w wybranym pomieszczeniu, podłączyć do prądu, a rurę odprowadzającą ciepłe powietrze umieścić na zewnątrz, np. przez uchylone okno lub drzwi balkonowe. Klimatyzator przenośny może być stosowany w różnych pomieszczeniach w zależności od potrzeb – przykładowo można nim schładzać salon, a następnie sypialnię – chociażby na noc, aby snu nie utrudniała nam wysoka temperatura powietrza we wnętrzu. Urządzenia przenośne to bardzo dobre rozwiązanie m.in. w mieszkaniach usytuowanych w budynkach wielorodzinnych. Jego użytkowanie nie wiąże się z koniecznością montażu jednostki zewnętrznej na elewacji, jak to mam miejsce w przypadku urządzeń typu split, a tym samym nie wymaga uzyskania zgody zarządcy budynku na wykonanie takiej instalacji.