Jaki komputer kupić dla gracza, a jaki do pracy?

Szukając nowego sprzętu komputerowego, trzeba zastanowić się, czy będzie wykorzystywany do pracy, grania, przeglądania internetu, czy może do kilku tych aktywności jednocześnie.

Chociaż część osób uważa, że analizowanie tego typu potrzeb zajmuje niepotrzebnie czas, to dzięki temu można nie tylko kupić komputer stacjonarny idealnie dopasowany do potrzeb użytkownika, ale przede wszystkim uniknąć niepotrzebnych kosztów. W końcu, jeżeli do określonych zastosowań spokojnie wystarczy zestaw komputerowy za 1500 złotych, to nie ma sensu kupować komputera za kilka razy więcej.

Jaki komputer kupić do grania? Komputer stacjonarny do pracy Czy karty graficzne mają wpływ na cenę sprzętu? Uniwersalny zestaw komputerowy w dobrej cenie

Działa to również w drugą stronę. Jeżeli komuś zależy, aby nowy komputer kupić z myślą o najbardziej wymagających grach, to bez wydajnej karty graficzne (a ta potrafi kosztować więcej niż wszystkie pozostałe podzespoły razem wzięte) nie warto nawet myśleć o zakupie, bo sprzęt do niczego się nie przyda. Jeżeli nie chcesz popełnić błędu przy wybieraniu nowego sprzętu, poniżej znajdziesz wskazówki, z których dowiesz się, jaki komputer stacjonarny kupić z tych modeli, które są obecnie dostępne na rynku.

Jaki komputer kupić do grania?

Każdy gracz wie, że wybierając sprzęt, na którym będzie można grać w najnowsze produkcje, należy zacząć od dobrej karty graficznej. Podobnie jest zresztą, jeżeli używasz komputera do zastosowań profesjonalnych i zajmujesz się na przykład projektowaniem grafiki 3D. W ostatnich latach ceny kart poszły jednak mocno w górę, dlatego warto porównać ceny różnych podzespołów. Czasami karta graficzna o nieznacznie gorszych parametrach może być nawet o kilkaset złotych tańsza, a jednocześnie użytkownik nie zauważy większej różnicy. Nie musisz jednak zastanawiać się, jaki dobry komputer stacjonarny będzie się sprawdzał do grania. Wystarczy, że odwiedzisz stronę sklepu oferującego komputery gamingowe, a będziesz mógł przebierać w sprzęcie zaprojektowanym specjalnie z myślą o graczach. W przypadku takich komputerów chodzi nie tylko o to, że są z dedykowaną kartą graficzną, ale również o takie elementy jak zastosowane w nich designerskie obudowy. Nie dość, że świetnie prezentują się i mogą stanowić ozdobę pokoju gracza, to dodatkowo pozwalają uzyskać wydajniejsze chłodzenie.

Komputer stacjonarny do pracy

Jeżeli natomiast chcesz komputer wybrać do pracy, to o ile nie zajmujesz się projektowaniem lub grafiką, możesz zrezygnować z wyboru wydajnych kart graficznych. W takim przypadku sprawdź nowe komputery stacjonarne, których ceny na pewno będą przystępniejsze, niż ma to miejsce w przypadku sprzętu dla graczy. Te polecane zestawy komputerowe w zupełności wystarczą do prac biurowych oraz użytku domowego. Szybki i zarazem pojemny dysk twardy pomieści potrzebne pliki i programy, a ilość pamięci RAM pozwoli na wygodne przeglądanie internetu nawet na wielu kartach jednocześnie. Chociaż na takim sprzęcie nie da się grać komfortowo w wymagające gry, to jednocześnie są one wyposażone w pamięć operacyjną, która powinna być wystarczająca do starszych produkcji.

Czy karty graficzne mają wpływ na cenę sprzętu?

Niezależnie od tego, czy od razu zamówisz komputer gamingowy, czy też zaczniesz od zwykłego komputera, w razie potrzeby bez problemu będziesz mógł dokupić lepszą kartę graficzną. Taki proces kompletowania komponentów jest co prawda czasochłonny, ale dzięki temu użytkownik może podjąć decyzję o zakupie wtedy, gdy ceny będą jego zdaniem atrakcyjne. Montażem podzespołów można natomiast zająć się we własnym zakresie, ale jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w podpinaniu nowych elementów do płyty głównej lub nie wie, jak prawidłowo włożyć dodatkową pamięć ram, zawsze warto skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty. Nowoczesne płyty główne powinny obsłużyć karty wyprodukowane w najbliższych latach, jednak jeżeli chodzi o sprzęt do zadań specjalnych, gdzie sama karta graficzna może kosztować nawet 5-10 tysięcy złotych, zawsze bezpieczniej jest upewnić się, że wszystkie elementy zestawu komputerowego będą ze sobą kompatybilne. W razie wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest zajrzenie do dokumentacji lub poradzenie się sprzedawcy.

Uniwersalny zestaw komputerowy w dobrej cenie

Skoro wiadomo, jaki sprzęt do gier kupić, a jaki komputer do grania, to co zatem do domu wybrać, jeżeli ktoś szuka uniwersalnego zestawu? W takim przypadku można postawić na komputer MSI, który ma bardzo wydajne podzespoły. Dzięki temu będzie można go wykorzystać zarówno do grania w najnowsze produkcje, jak i do wymagającej pracy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby komputer służył obróbce zdjęć lub był wykorzystywany do oglądania filmów. Tego typu komputery dostępne są w kilku wariantach, więc można przejrzeć aktualne konfiguracje i kupić model, który będzie w zasięgu cenowym klienta. W miarę możliwości warto pokusić się o zakup nieco lepszego zestawu, bo wtedy taki sprzęt posłuży przez dłuższy czas i niczego nie trzeba będzie w nim wymieniać.

Materiał przygotowany przez RTV Euro AGD