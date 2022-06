Sposoby na skuteczną regenerację mięśni po treningu

Skuteczny trening wymaga od nas bardzo wiele poświęceń: wysiłku, czasu, przygotowań. Bardzo często skupiając się na wynikach w sporcie, sami sobie dokładamy kolejne wyzwania: chcemy być szybsi, sprawniejsi, być w stanie podnosić większe ciężary, znaleźć kolejny dzień w tygodniu na ćwiczenia. Pamiętaj jednak o tym, że mięśnie rosną w czasie odpoczynku. Z tego powodu kluczowa jest regeneracja.

Jeżeli ćwicząc nie zadbasz o odpowiednią dietę, rezultaty treningów będą szybko marnowane. Posiłki powinny być dobrze zaplanowane i dostarczać Ci odpowiedniego "paliwa" do ćwiczeń. Nie wystarczy jedynie wyeliminować z diety "śmieciową żywność" i zmniejszyć kaloryczność. Nawet na redukcji przy intensywnym treningu Twój organizm będzie przejawiał zwiększone zapotrzebowanie na białko. Nie zapominaj o posiłku regeneracyjnym – wystarczy kanapka z szynka i warzywami lub jogurt, musli i owoce.

Pij duże ilości wody (nawet 2-2,5 litra dziennie), a gdy jest gorąco - izotonik, który zapobiegnie odwodnieniu. Pomóc w regeneracji mięśni mogą Ci również różnego rodzaju suplementy: z całą pewnością warto przyjmować kompleks witamin. Bardzo praktyczne jest również korzystanie z odżywek białkowych: choć białko możesz oczywiście czerpać również ze "zwykłego" pożywienia, ta forma jest bardzo praktyczna w domu i poza nim.

Zaplanuj dni wolne od treningu i czas na wypoczynek

Podstawą udanych treningów jest dobrze przygotowany plan treningowy. Organizm potrzebuje przerwy, aby mięśnie mogły się zregenerować. Z tego powodu co najmniej dwa dni w tygodniu należy przeznaczyć na sprawy inne niż sport. Warto rozważyć choćby krótką współpracę z trenerem personalnym, który na początku Ci dobrze zaplanować ćwiczenia, pokaże jak wykonywać je prawidłowo i dobierze ich optymalną intensywność. Należy również pamiętać o odpowiedniej ilości czasu przeznaczanego na sen - powinno to być 7-8 godzin. Jeżeli ilość snu jest niedostateczna, na przykład śpisz jedynie 5h dziennie, Twój organizm nie tylko nie będzie miał siły, by spalać tkankę tłuszczową, ale i gwałtownie zwiększy się poziom wydzielanego kortyzolu - hormonu stresu, który obniża tempo przemiany materii.

Wypróbuj olejek CBD

Przy intensywnych treningach warto wypróbować również olejek CBD, czyli kannabidiol - olejek zawarty w konopiach siewnych, który w przeciwieństwie do THC nie posiada psychoaktywnego działania. CBD ma bardzo szerokie działanie, nie każdy ma świadomość, że może również pozytywnie wpływać na regenerację mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym: wiąże się to z działaniem przeciwutleniającym, które pozwala zmniejszyć stan zapalny i zmniejszyć spastyczność.

Warto mieć świadomość, że olejek CBD jest w pełni legalny, a jego przyjmowanie przez sportowców nie jest zakazane. Dobrej jakości produkty CBD można kupić zarówno w Polsce, jak i za granicą, na przykład w Niemczech wpisując w wyszukiwarkę Google: German CBD Brand.