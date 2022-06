Zakupy internetowe współczesnej kobiety i współczesnego mężczyzny

W obecnych czasach pewne odmienności w sposobie zachowania czy podejściu do różnych kwestii są na porządku dziennym. Czy tego typu rozbieżności można zobaczyć również w świecie konsumenckim? W jaki sposób kupują kobiety, a w jaki mężczyźni? Odpowiemy na te i podobne pytania w poniższym tekście, odnosząc się do najnowszych danych z raportu. Zweryfikujemy, które z powszechnie przyjętych założeń dotyczących zakupów internetowych są nieaktualne. Być może niektóre z nich mogą być źródłem wiedzy dla osób wchodzących na rynek e-commerce lub chcących poprawić popularność swojej marki.

Czego dowiemy się z raportu?

Niniejszy wpis bazuje na wynikach raportu z 2022 r. “Mr. & Mrs E-commerce”. Izba Gospodarki Elektronicznej opracowała zbiór nawyków zakupowych w sieci dotyczący grup: mężczyzn, kobiet oraz seniorów. Wyniki raportu mają wskazać, czy nadal widoczna jest rozbieżność nawyków konsumpcyjnych między grupami, ile wydaje przedstawiciel badanego zespołu i jak często decyduje się na zakupy online? Czy przyjęty stereotyp o rozrzutności kobiet jest wciąż żywy? Zobaczmy, co pokazują statystyki.

Co jest źródłem wiedzy podczas e-zakupów?

Zanim klienci podejmą decyzję o zakupie, z reguły (w ponad 66%) czytają dodatkowe informacje o interesującym ich produkcie, sprawdzają opinie innych użytkowników i posiłkują się porównywarkami cenowymi. Taki wynik powinien przekonać wszystkich właścicieli e-sklepów o słuszności tworzenia dobrych treści na własnej stronie. Mocny content często przekonuje klienta do zakupu. W jego oczach Twoja marka jest wiarygodna i godna zaufania.

W raporcie Mr. & Mrs. E-commerce pojawiły się dane mówiące o tym, że 16% ufa rekomendacjom najbliższych, 15% z nich przegląda sekcje: blog/ vlog, chcąc dotrzeć do wiarygodnych treści o produkcie. 14% mężczyzn wybiera takie witryny, jak fora internetowe, a swoje zakupowe decyzje wspiera przez porównywarki cen. 33% spośród grona ankietowanych seniorów bierze pod uwagę opinię rodziny i sprzedawców. Ze względu na to, że stawiają na rozmowę, a nie czytanie recenzji, można pomyśleć o sekcji czatu czy infolinii na swojej stronie (oczywiście wówczas, gdy Twój asortyment ma być skierowany do tej właśnie grupy).

Warto zatem inwestować na swojej witrynie w sekcje blogowe, jak również recenzje produktowe. To prosty sposób na spełnienie potrzeb konsumentów i wspieranie ich często w trudnych decyzjach zakupowych. Patrząc z drugiej strony, to ważny element procesu, jakim jest https://boo.pl/pozycjonowanie-stron/.

Kup/zamów – gdzie?

Jeśli już wiemy, od czego zaczyna każdy e-konsument swoją ścieżkę zakupową, czas sprawdzić, gdzie docelowo kupują. Na 10 internautów aż 8 robi zakupy w sieci, raz bądź dwa razy w miesiącu (w tym jest również grupa seniorów). Kobiety (⅓ ankietowanych) zamawiają w sklepach internetowych oraz na portalach zakupowych lub aukcyjnych, mężczyźni klikają ikonę “kup/zamów” w podobnych miejscach, a dodatkowo w sklepach mających aplikację. Preferują zatem wykorzystywanie urządzeń mobilnych.

Co służy e-klientom do robienia zakupów?

Wspomniane urządzenia mobilne w dużym stopniu służą do robienia zakupów internetowych. Według statystyk ok. 40% transakcji zakupowych odbywa się właśnie na smartfonach, w podobnym stopniu na laptopach. Część ankietowanych wskazała również na wykorzystanie smartwatcha: 10% mężczyzn i niewiele, bo 2%, kobiet. Jeśli chodzi o e-zakupy przy użyciu komputerów, w grupie seniorów zdecydowanie obejmują one prowadzenie. 83% z nich korzysta z laptopów, a 41% z komputerów stacjonarnych.

Czy istnieje wspólny mianownik zakupowy?

Kiedy jesteśmy już na wybranej stronie, przychodzi czas na wybór produktu. Jakie kategorie najczęściej wybierają panie, a jakie panowie? Wśród płci pięknej jest to: moda, kosmetyki i na trzecim miejscu - akcesoria dziecięce. Wśród płci silniejszej: elektronika, gadżety, a na kolejnej pozycji - produkty z kategorii: uroda i moda. Mimo różnic widać ogromne podobieństwo! Sektor beauty&fashion nie należy już tylko do kobiet. Warto mieć to na uwadze, przygotowując strategię marketingową dla swojej działalności właśnie w tej branży.

Więcej, mniej, a może tyle samo?

Ostatnim elementem ścieżki zakupowej jest dokonanie transakcji. Otóż to… Ile wydają na zakupy w sieci panowie, a ile panie? Ku zaskoczeniu wydatki są do siebie bardzo zbliżone. W obu grupach jednorazowy wydatek oscyluje wokół kwoty 51-100 zł, a średnia z całych zakupów to 201-400 zł. Niemal takie same wyniki są silnym argumentem do tego, by porzucić stereotyp mówiący o większej rozrzutności kobiet.

Co jeszcze skłania obie grupy do e-zakupów? Według ankietowanych są to: proste formy płatności, niewielki czas oczekiwania na przesyłkę oraz darmowe dostawy. Podobnie jest ze zwrotami. Aż 44% ankietowanych klientek twierdzi, że zamawia kilka produktów, a nieodpowiednie odsyła bez większych obaw. Robi tak również 41% mężczyzn.

Pokazuje to, że e-konsumenci są coraz bardziej swobodni w swoich działaniach, a branża e-commerce prężnie się rozwija i jak najbardziej dopasowuje do odbiorców.

Kilka słów o SEO

Odpowiedni wygląd strony, znajdujące się na niej treści zachęcają nie tylko klientów, ale również samą wyszukiwarkę do promowania Twojej witryny. Jeśli chcesz osiągnąć skuteczne efekty, zdecyduj się na działania z zakresu SEO (Search Engine Optimization). Agencja zajmie się audytem (zarówno SEO, jak i UX), a następnie zaplanowaniem odpowiedniej optymalizacji pod kątem pozycjonowania.

W przypadku sklepów online działających też stacjonarnie właściciele powinni pomyśleć o tym, by pozycjonować się lokalnie. Dobrym pomysłem będzie zwrócenie się o pomoc do agencji funkcjonujących na rynku regionalnym.

Reasumując

Różnice w tendencjach zakupowych między kobietami i mężczyznami są obecnie niewielkie. Mimo że się zacierają, warto na bieżąco analizować modele zachowań każdej z grup, by wiedzieć, w jaki sposób planować i prowadzić marketing swojej firmy.

Raport pokazał, że rozbieżności widać szczególnie przy podziałach na grupy wiekowe, a nie pod względem płci. To również ważna informacja dla właścicieli e-biznesów. Zawsze należy dostosowywać zawartość strony do swoich docelowych odbiorców.

Materiał przygotowany przez Boo.pl